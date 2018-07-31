Aos 8 anos, filho de Ivete Sangalo se forma em curso de vela na Bahia

Além de tocar muito bem bateria já aos 8 anos de idade, Marcelinho, filho de Ivete Sangalo, agora também sabe velejar. Ele fez um curso em uma escola da Bahia para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos e ganhou seu certificado ao lado dos pais.
Publicado em 31 de Julho de 2018 às 13:06
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