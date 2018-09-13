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Aos 60 anos, ator Victor Fasano posa nu

Última novela em que o ator apareceu foi 'Caminho das Índias', em 2009
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 12:48

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 12:48

Victor Fasano é outra figura que posa totalmente nu e sem retoques para o Pele Project, idealizado pelo fotógrafo Brunno Rangel. Aos 60 anos, o ator mostra um corpo em dia com um toque de galã. 
De acordo com o jornal Extra, o ator, longe das novelas da Globo desde "Caminho das Índias", estourou como galã no início da década de 90 como o protagonista da novela das seis "Barriga de Aluguel". Desde então, ele viveu outros personagens de sucesso, sempre conciliando a carreira de ator com a de empresário.

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