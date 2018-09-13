Aos 60 anos, ator Victor Fasano posa nu

Victor Fasano é outra figura que posa totalmente nu e sem retoques para o Pele Project, idealizado pelo fotógrafo Brunno Rangel. Aos 60 anos, o ator mostra um corpo em dia com um toque de galã.

De acordo com o jornal Extra, o ator, longe das novelas da Globo desde "Caminho das Índias", estourou como galã no início da década de 90 como o protagonista da novela das seis "Barriga de Aluguel". Desde então, ele viveu outros personagens de sucesso, sempre conciliando a carreira de ator com a de empresário.