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"É o Tchan!"

Aos 54 anos, Beto Jamaica do "É o Tchan" fica noivo de tenente

Cantor deu a notícia para os fãs pelo Instagram

Publicado em 

31 mai 2019 às 11:30

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 11:30

Crédito: Reprodução/Instagram @betojamaica10
Beto Jamaica, vocalista do grupo É O Tchan!, ficou noivo da tenente da marinha Tati Santos. O cantor deu a notícia aos fãs em seu Instagram, compartilhando algumas fotos do momento do pedido.
"Um momento incrível, que eu esqueci de compartilhar com vocês! Momento ímpar na minha vida. Noivei", disse ele. Beto e Tati estão juntos há cerca de sete meses. Ela era fã do É O Tchan! e do cantor e sempre acompanha aos shows.
Em fevereiro, Tati postou um clique antigo ao lado de Beto e falou da relação deles. "Já faz 2 anos de amizade e carinho singular. Em resumo: tudo acontece como e quanto tem que acontecer e nada, nada mesmo, foge das mãos, dos cuidados e do amor de Deus", escreveu ela.

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