Aos 53 anos, Roberta Close posa de maiô em lago da Suíça

está dando o ar da graça - de novo - nas redes sociais. Agora, ela postou fotos curtindo um dia de sol em Zurique, na Suíça, onde mora há mais de 20 anos. Aos 53 anos, a ex-modelo transexual apareceu de maiô.

Segundo o jornal Extra, muito famosa no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, Roberta leva uma vida como dama da alta sociedade na Europa e não quer mais saber de fama. Ela foi a primeira modelo trans a posar nua para a edição brasileira da revista "Playboy" e pioneira em fazer a cirurgia de mudança de sexo, que foi realizada em Londres, em 1989.