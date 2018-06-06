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Aos 53 anos, Roberta Close posa de maiô em lago da Suíça

Roberta leva uma vida como dama da alta sociedade na Europa e não quer mais saber de fama

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 19:32
Aos 53 anos, Roberta Close posa de maiô em lago da Suíça Crédito: Reprodução
Roberta Close está dando o ar da graça - de novo - nas redes sociais. Agora, ela postou fotos curtindo um dia de sol em Zurique, na Suíça, onde mora há mais de 20 anos. Aos 53 anos, a ex-modelo transexual apareceu de maiô. 
Segundo o jornal Extra, muito famosa no Brasil nas décadas de 1980 e 1990, Roberta leva uma vida como dama da alta sociedade na Europa e não quer mais saber de fama. Ela foi a primeira modelo trans a posar nua para a edição brasileira da revista "Playboy" e pioneira em fazer a cirurgia de mudança de sexo, que foi realizada em Londres, em 1989.

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