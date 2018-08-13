Antônio Fagundes: 'A criança está jogada no mundo com as redes sociais'

Antônio Fagundes e o filho Bruno Fagundes Crédito: Tuca Reinés/Divulgação

Antônio Fagundes tem quatro filhos e acredita que ser pai atualmente é mais difícil do que há algumas décadas. Em comemoração ao Dia dos Pais, no dia 12 de agosto, o ator e seu filho, Bruno, falaram à revista Wine.

"Tenho pena de quem é pai hoje. Até a minha geração, havia um pouco de domínio da educação dos filhos. Hoje, a criança está jogada no mundo com as redes sociais, internet, fake news, sujeita ao bombardeio de dados - e não de informações - sem aprofundamento e checagem", disse o ator.

"Você não pode cerceá-la e proibi-la de ter um smartphone pois, com ele, ela consegue ler um livro da biblioteca do congresso de Washington e também frequentar lugares nada aconselháveis. A aposta é que se dê condições para a criança sobreviver nesse ambiente", continuou.