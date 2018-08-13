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DIA DOS PAIS

Antônio Fagundes: 'A criança está jogada no mundo com as redes sociais'

Ator considera que ser pai atualmente é mais difícil por conta do fácil acesso das crianças a internet

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 16:34
Antônio Fagundes e o filho Bruno Fagundes Crédito: Tuca Reinés/Divulgação
Antônio Fagundes tem quatro filhos e acredita que ser pai atualmente é mais difícil do que há algumas décadas. Em comemoração ao Dia dos Pais, no dia 12 de agosto, o ator e seu filho, Bruno, falaram à revista Wine.
"Tenho pena de quem é pai hoje. Até a minha geração, havia um pouco de domínio da educação dos filhos. Hoje, a criança está jogada no mundo com as redes sociais, internet, fake news, sujeita ao bombardeio de dados - e não de informações - sem aprofundamento e checagem", disse o ator.
"Você não pode cerceá-la e proibi-la de ter um smartphone pois, com ele, ela consegue ler um livro da biblioteca do congresso de Washington e também frequentar lugares nada aconselháveis. A aposta é que se dê condições para a criança sobreviver nesse ambiente", continuou.
Bruno Fagundes seguiu os passos do pai e também é ator, e, por isso, os dois acabam sendo muito próximos. "Somos parceiros de cena e sócios da produção, concebemos a peça juntos", contou Bruno em relação à peça Baixa Terapia. "É até meio chato para quem não faz parte do nosso meio. Em algumas ocasiões, tipo um jantar, alguns pedem: 'Prometem que não vão falar de teatro?'", relata Antônio.

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