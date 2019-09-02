Antonia Fontenelle se coloca no lugar de Bolsonaro: "Quem manda"

Antonia Fontenelle finalmente conseguiu entrevistar o presidente Jair Bolsonaro para o seu canal do YouTube. A loira publicou uma foto dos dois no Instagram e escreveu: "É hoje! O presidente da nossa república me concedeu uma entrevista incrível. Falamos sobre quase tudo. Reforma da previdência, rumores de desentendimento com Sergio Moro, Amazônia, cultura, família da primeira-dama, fake news, entre outros assuntos".
Ela ainda aproveitou a oportunidade para desejar boa sorte ao presidente, que será submetido a uma nova cirurgia nesta semana, em consequência da facada que levou na campanha eleitoral do ano passado.
"Que Deus lhe abençoe e proteja nessa nova cirurgia, essa semana faz um ano que atentaram contra a vida desse homem e o vagabundo que tentou assassiná-lo continua impune — falamos disso também. Eu, no lugar do presidente, já teria mostrado quem é que manda nessa p**ra", finalizou.