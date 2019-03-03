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Após maratona de shows

Anitta tem madrugada de dança e piscina na Bahia

"Paguei carérrimo (sic) por essa piscina. Amanhã estou indo embora e não vou entrar? Vou entrar sim!", disse

Publicado em 03 de Março de 2019 às 18:48

Publicado em 

03 mar 2019 às 18:48
Anitta no carnaval 2019 Crédito: Reprodução/Instagram
Agitado parece pouco para descrever o Carnaval de Anitta, 25. Neste sábado (2), a cantora se apresentou em Olinda e Salvador e ainda encontrou pique para dançar e curtir uma piscina durante a madrugada. "Paguei carérrimo (sic) por essa piscina. Amanhã estou indo embora e não vou entrar? Vou entrar sim!".
"Todos se divertiram enquanto eu estava trabalhando. Eles estavam bebendo, dançando, fazendo tudo e eu promovendo a diversão deles. Aí eu chego na minha casa -eu aluguei então é minha também- e quero ter o meu momento. Vou entrar na piscina. Não interesse se está de noite, se está amanhecendo", afirmou no Instagram. 
Anitta também apareceu em seus stories -recurso em que as publicações desaparecem após 24 horas- dançando "A Nova Loira do Tchan", sucesso de 1998 do É o Tchan, de biquíni na sala da casa que alugou na capital baiana. Um amigo comenta no vídeo a energia dela às 5h deste domingo (3), após fazer três apresentações. 
Ela recordou as viagens de Carnaval que fazia antes da fama, quando ainda morava em Honório Gurgel, na periferia do Rio. "Em Honório, a gente juntava dinheiro o ano todo pra ir pra Arraial do Cabo. Agora, paguei essa piscina e não vou entrar? Até a hora de ir embora vou ficar na piscina", brincou a cantora. 
Além da maratona deste sábado, Anitta já tinha puxado um trio sem cordas em Salvador na última sexta (1º), quando reuniu famosos como Bruna Marquezine, 23, Giovanna Lancellotti, 25, e Carlinhos Maia, 24. 
A cantora tem chamado a atenção neste Carnaval pelas fantasias escolhidas. Com o tema Vale a Pena Ver de Novo, ela já exibiu figurinos de homenagem à cantora Mariah Carey, da capa do CD Rainbow e do clipe "Need Your Love"; à Beyoncé, copiando o look de "Crazy in Love"; e ao É o Tchan, com o figurino das dançarinas do grupo. 

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