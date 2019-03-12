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Revoltadas

Anitta e Luisa Mell se revoltam com abandono de cães em estrada

'A filha da mãe abandonou no meio da estrada e ainda deixou copo de água e um saco de ração, é muita sacanagem', lamentou Anitta

Publicado em 11 de Março de 2019 às 23:18

Publicado em 

11 mar 2019 às 23:18
A cantora Anitta e a ativista Luisa Mell compartilharam nos stories de seu Instagram, nesta segunda-feira (11), o resgate de dois cães que fizeram em uma estrada.
As duas estavam a caminho do Instituto Luisa Mell quando se depararam os animais. "A gente tava indo pro abrigo e viu uma mulher abandonando três cachorros na estrada. Acreditam numa coisa dessas? Me fala. Filha da p***!", revoltou-se Luisa.
Anitta também ficou brava com a situação. "Aí vai a Luisa que tá com superlotação no instituto e tem que salvar os cachorros que a filha da mãe da mulher abandonou no meio da estrada e ainda deixou copo de água e um saco de ração. É muita sacanagem."
Luisa lamentou o fato de que um dos cachorros acabou adentrando pela mata, e foi perdido de vista. O grupo ainda tentou buscá-lo, sem sucesso.
"Sério, como alguém tem coragem de parar no meio de uma estrada e abandonar três cachorros?", questionou Luisa.
 
 

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