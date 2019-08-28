Anitta diz que paquerou Kevinho e sentiu volume: "Terremoto grandão"

já foram casal "shippado" da internet, mas nada rendeu. No entanto, a cantora decidiu esclarecer o caso dos dois indo ao seu programa -- nesta terça (27). Durante a exibição, aconfessou que tentou ficar com o funkeiro e que até já sentiu o volume dele por acaso.

"Eu já tentei pegar Kevinho e tomei um 'tocão'. Já dei em cima dele, e não rolou. Fiquei tentando dar em cima dele por horas. Falei até o número do quarto em que eu estava. (...) Talvez o número do quarto estivesse errado", lembrou a bonita.

A artista também relembrou de quando foi gravar o clipe "Terremoto" com ele: "O Kevinho vem em uma evolução, agora com essa barba... Falando em terremoto, quando eu fui gravar o clipe de 'Terremoto' com ele, que a gente dança juntinho, é um terremoto grandão, viu? Acaba com a cidade. A gente que está interessada capta isso logo. A gente, que está com vontade, sente isso".