Anitta abre o jogo após boato de romance com funkeira: "Linda mesmo"

chegou à, em São Paulo, de. Anão podia se atrasar para o show e precisou apelar para o transporte alternativo porque já tinha demorado no aeroporto.

Depois de sua apresentação, a Poderosa bateu um papo com o colunista Leo Dias e decidiu abrir o jogo sobre a boataria de romance com

"Acho ela linda mesmo, mas na verdade eu não tive tempo para investir nela. Eu estou sem tempo pra nada", disse ela ao colunista.

No início do mês passado, a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, informou que Anitta poderia estar vivendo um romance com a funkeira. "Lembra que Anitta convidou sua ex-empresária e até então desafeto Kamilla Fialho para seu aniversário, em março, e ninguém entendeu nada? A própria Anitta, na ocasião, explicou que convidou Kamilla porque queria que ela levasse Rebecca (sua empresariada)", disse a colunista, na ocasião.