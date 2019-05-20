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Anitta abre o jogo após boato de romance com funkeira: "Linda mesmo"

Em conversa com Leo Dias, Poderosa falou sobre a boataria envolvendo seu nome e o de MC Rebecca

Publicado em 

20 mai 2019 às 12:20

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 12:20

Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta chegou à Virada Cultural, em São Paulo, de mototáxi. A funkeira não podia se atrasar para o show e precisou apelar para o transporte alternativo porque já tinha demorado no aeroporto. 
Depois de sua apresentação, a Poderosa bateu um papo com o colunista Leo Dias e decidiu abrir o jogo sobre a boataria de romance com MC Rebecca
"Acho ela linda mesmo, mas na verdade eu não tive tempo para investir nela. Eu estou sem tempo pra nada", disse ela ao colunista. 
ANITTA VIVE ROMANCE COM FUNKEIRA?
No início do mês passado, a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, informou que Anitta poderia estar vivendo um romance com a funkeira. "Lembra que Anitta convidou sua ex-empresária e até então desafeto Kamilla Fialho para seu aniversário, em março, e ninguém entendeu nada? A própria Anitta, na ocasião, explicou que convidou Kamilla porque queria que ela levasse Rebecca (sua empresariada)", disse a colunista, na ocasião. 

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