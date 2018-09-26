André Gonçalves é detido por desacato após se recusar a pagar conta

André Gonçalves atua em Jesus Crédito: Divulgação/RecordTV

André Gonçalves volta a aparecer em nova polêmica. Desta vez, o ator foi detido após desacatar e ameaçar dois policias, na madrugada desta terça-feira (25), num bar do Leblon, no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o ator estava alterado e discutiu com funcionários do estabelecimento por ter se recusado a pagar a conta. De acordo com o colunista Leo Dias, André estava acompanhado de dois amigos e, segundo depoimento de um dos funcionários do estabelecimento, a conta seria no valor de R$ 200.

O colunista conta que PMs, que passavam pelo local, encontraram o ator alterado e xingando o funcionário do estabelecimento. Ao ser abordado, André disse a seguinte frase: "vocês são otários, vacilões, uns merdas e quando forem pra pista vou matar vocês".

O ator da RecordTV foi detido. Em sua versão, André Gonçalves afirma que ingeriu bebida alcoólica com amigos e pagou a conta do bar no valor de R$ 200. Ele vai responder em liberdade no Jecrim (Juizado Especial Criminal).