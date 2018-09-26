Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

André Gonçalves é detido por desacato após se recusar a pagar conta

Segundo colunista, conta seria no valor de R$ 200. Ator vai responder em liberdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 22:37

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 22:37

André Gonçalves atua em Jesus Crédito: Divulgação/RecordTV
André Gonçalves volta a aparecer em nova polêmica. Desta vez, o ator foi detido após desacatar e ameaçar dois policias, na madrugada desta terça-feira (25), num bar do Leblon, no Rio de Janeiro.
Segundo a polícia, o ator estava alterado e discutiu com funcionários do estabelecimento por ter se recusado a pagar a conta. De acordo com o colunista Leo Dias, André estava acompanhado de dois amigos e, segundo depoimento de um dos funcionários do estabelecimento, a conta seria no valor de R$ 200.
O colunista conta que PMs, que passavam pelo local, encontraram o ator alterado e xingando o funcionário do estabelecimento. Ao ser abordado, André disse a seguinte frase: "vocês são otários, vacilões, uns merdas e quando forem pra pista vou matar vocês".
O ator da RecordTV foi detido. Em sua versão, André Gonçalves afirma que ingeriu bebida alcoólica com amigos e pagou a conta do bar no valor de R$ 200. Ele vai responder em liberdade no Jecrim (Juizado Especial Criminal).
André está no ar como Barrabás na novela "Jesus", da Record. Ele é casado com a atriz Danielle Winits.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados