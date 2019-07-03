Ana Maria Braga mostra disputa por buquê em festa junina

Famosa por colecionar memes na internet, a apresentadora Ana Maria Braga, 70, passou por uma situação digna das brincadeiras no último sábado (29), ao ter o buquê de um casamento de festa junina praticamente "tomado" de suas mãos. "Tem memes que vêm prontos pra mim", brincou ela nas redes sociais.
O episódio aconteceu na tradicional festa junina que Ana Maria promove todos os anos em sua fazenda, em Bofete, no interior paulista. A apresentadora postou em sua conta no Instagram um vídeo com o exato momento em que pegaria o buquê e disse que por um momento achou que ele seria realmente dela.
"Praticamente uma goleira", afirmou a atriz Fabiana Karla, 43, entre muitos outros comentários de famosos e fãs. "Eu acabava com a festa e apagava a fogueira", brincou um internauta. "É seu por honra! Ele [o buquê] foi tirado da sua trajetória original!", completou outro.
Solteira, a apresentadora do Mais Você (Globo) falou recentemente que está a procura de um namorado e revelou que já fez perfil falso em app de encontro, mas que sentiu uma solidão terrível, porque nem aplicativo pode usar. "Imagina se eu vou tomar alguma coisa no quiosque com um cara. A vida dele vai acabar no dia seguinte", disse.