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Ana Maria Braga mostra disputa por buquê em festa junina

Episódio acontece em festa junina promovida pela apresentadora

Publicado em 

03 jul 2019 às 19:11

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 19:11

Ana Maria Braga em festa junina promovida em sua fazenda no interior de SP Crédito: Instagram/ anamaria16
Famosa por colecionar memes na internet, a apresentadora Ana Maria Braga, 70, passou por uma situação digna das brincadeiras no último sábado (29), ao ter o buquê de um casamento de festa junina praticamente "tomado" de suas mãos. "Tem memes que vêm prontos pra mim", brincou ela nas redes sociais. 
> Ana Maria oferece jantar romântico que não dá certo
O episódio aconteceu na tradicional festa junina que Ana Maria promove todos os anos em sua fazenda, em Bofete, no interior paulista. A apresentadora postou em sua conta no Instagram um vídeo com o exato momento em que pegaria o buquê e disse que por um momento achou que ele seria realmente dela. 
"Praticamente uma goleira", afirmou a atriz Fabiana Karla, 43, entre muitos outros comentários de famosos e fãs. "Eu acabava com a festa e apagava a fogueira", brincou um internauta. "É seu por honra! Ele [o buquê] foi tirado da sua trajetória original!", completou outro.  
> Ana Maria Braga recebe diploma da Le Cordon Bleu
Solteira, a apresentadora do Mais Você (Globo) falou recentemente que está a procura de um namorado e revelou que já fez perfil falso em app de encontro, mas que sentiu uma solidão terrível, porque nem aplicativo pode usar. "Imagina se eu vou tomar alguma coisa no quiosque com um cara. A vida dele vai acabar no dia seguinte", disse.

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