Ana Maria Braga mostra disputa por buquê em festa junina

Ana Maria Braga em festa junina promovida em sua fazenda no interior de SP Crédito: Instagram/ anamaria16

Famosa por colecionar memes na internet, a apresentadora Ana Maria Braga, 70, passou por uma situação digna das brincadeiras no último sábado (29), ao ter o buquê de um casamento de festa junina praticamente "tomado" de suas mãos. "Tem memes que vêm prontos pra mim", brincou ela nas redes sociais.

O episódio aconteceu na tradicional festa junina que Ana Maria promove todos os anos em sua fazenda, em Bofete, no interior paulista. A apresentadora postou em sua conta no Instagram um vídeo com o exato momento em que pegaria o buquê e disse que por um momento achou que ele seria realmente dela.

"Praticamente uma goleira", afirmou a atriz Fabiana Karla, 43, entre muitos outros comentários de famosos e fãs. "Eu acabava com a festa e apagava a fogueira", brincou um internauta. "É seu por honra! Ele [o buquê] foi tirado da sua trajetória original!", completou outro.