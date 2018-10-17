'Alimentação é remédio', diz Fabiana Karla sobre dietas

Aos 42 anos, Fabiana Karla não esconde que está mesmo namorando, se desdobra para fazer diversos papéis simultaneamente e ainda tem tempo para se dedicar à criação dos filhos. No entanto, não esconde de ninguém que também ama o chocolate da Garoto, produzido aqui em Vila Velha. Aliás, sua relação com o Estado é grande - ela pretende, em breve, vir à Capital para uma tarde de autógrafos de um livro que está quase terminando de escrever.

. Crédito: Montenegro e Raman/Divulgação

A atriz agora se dedica a "Verão 90", nova novela das sete da Globo, com estreia em janeiro, "Lucicreida Vai Pra Marte" e "Uma Pitada de Sorte". Além desses papéis, ainda está escalada para um filme que deve ter as gravações iniciadas ainda neste ano.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online , Fabiana detalha futuro da carreira, os primeiros passos da filha na música e também revela um pouco de seu relacionamento amoroso:

Você estará na próxima novela das 19h da Globo, "Verão 90", também em "Lucicreida Vai Pra Marte" e "Uma Pitada de Sorte" e ainda vai começar a filmar "Gorda", além de já ter participado de outros dois filmes que já estão prestes a estrear. Como está sua rotina com esse monte de trabalho?

Uma rotina corrida, mas muito bem organizada. Ainda bem que eu tenho anjos da guarda na equipe toda que se organizam para que tudo ocorra bem. Eu também me disciplino e me mantenho saudável para desempenhar minhas funções com alegria e vigor. Estou cheia de vontade de fazer todos esses projetos.

E como está o namorado nessa agenda? Está dando para conciliar tudo?

Sim, eu concilio tudo na minha vida, então ele está incluso nessa agenda. Separo um tempo para ficar com os filhos, para ficar com a família e tem o tempo para ficar com ele também.

Além desses trabalhos, já tem mais algum à vista?

Não, em vista não. Tem os trabalhos que eu já fiz que estão guardadinhos pra sair e os que estão em frase de produção, como o filme D.P.A 2, O Mistério Italiano que vai para o cinema em breve. Também tem o meu livro, Mães com Açúcar, que ainda estou trabalhando no processo. E tem coisas que estão pendentes, mas que eu prefiro falar sobre quando estiver realmente fechado, porque não sou mulher de projetos engavetados.

No teatro você está com algum trabalho?

No momento não.

Aliás, de todas essas áreas tem alguma que você gosta mais?

São três veículos que eu adoro. Cada um me faz ter o encontro com o público de uma forma diferente. Eu amo fazer todos e seria injusto dizer um só, porque seria a mesma coisa que perguntar de qual filho eu gosto mais. Todos me ensinaram coisas diferentes e sou muito grata a isso. O cinema eterniza, e você parte daquela engrenagem gigante que é fascinante tanto para quem assiste quanto para quem faz. A televisão tem a magia de entrar na casa das pessoas e te aproximar de uma forma que você nunca imaginou que pudesse chegar. As pessoas se sentem íntimas de você do dia para a noite. Tem também os ajustes como os cortes, o "kill", que é usado nos programas gravados. Para nós, que fazemos, acaba sendo uma segurança. No teatro você está ali, no palco, você respira junto com as pessoas, as recebe onde você ensaiou por tanto tempo antes de tê-las ali tão próximas. Tem toda uma forma maior de agir, a gente está ao vivo, vendo a reação das pessoas que estão na sua frente. Eu sou muito grata de ter espaço em todos esses veículos e por poder mostrar meu trabalho em todos eles.

E desses papeis que está fazendo nesses trabalhos, qual é o que está te tomando mais tempo?

Todos tomam meu tempo. Sou uma atriz que gosta de estudar e observar, me empenho para que fique um trabalho legal e que eu consiga aproximar o meu personagem da melhor forma ao público. Deixo que eles se reconheçam em mim de alguma forma. Quando a gente fala tomar o tempo, parece que a gente está falando de desperdício, mas é muito pelo contrário, eu estou ganhando conhecimento e usufruindo do meu tempo da melhor forma possível.

A atriz Fabiana Karla Crédito: Montenegro e Raman/Divulgação

Na Itália, você também recebeu a Palma de Ouro de Assis e foi nomeada embaixadora da Paz no Brasil. Você faz algum trabalho nessa área?

Acho que o fato de eu ter dois filhos italianos e conhecer bem um dos meus "cicerones", que me convidou e que se sentiu próximo a mim, viu o quanto eu tenho me empenhado na busca pela paz, tanto interior quanto exterior. E depois de alguns incidentes que aconteceram comigo há alguns anos, episódios de violência que me deixaram um pouco traumatizadas, mas que não tiraram a minha fé e esperança de continuar em um país que possa trazer paz interior pra mim, meus filhos e para as pessoas, eles quiseram me usar como um veículo de paz, uma vez que eu já sei o que é paz porque eu já estive praticamente na guerra.

Sempre gostei de fazer meus trabalhos sociais, nem sempre eles estão sendo noticiados nas mídias, algumas coisas eu tenho que divulgar para estimular outras pessoas e incentivar contribuições e atitudes com campanhas que estão precisando de uma força, então a gente pede um apoio. Mas tem muita coisa que eu não faço questão de expor. Entrando agora para falar de algumas instituições que eu ajudo: o Jiral, que é um projeto maravilhoso de capacitação que tem no Nordeste, sou madrinha deles. Apoio o GACC, grupo de apoio a crianças com câncer, que é lá de Recife. Também apoio os Pequenos Profetas, que é uma comunidade com telhado eco produtivo incrível que alimenta mais de 300 famílias. Sou madrinha da ABEM, também, que é a associação da esclerose múltipla, e por aí vai.

Muitas pessoas também comentam nas redes sobre o seu atual corpo: você, hoje, está satisfeita com ele?

Meu atual e eterno corpo, né? Porque eu só tive um a minha vida inteira (risos). Brincadeiras à parte, notei que as pessoas têm falado positivamente. As redes sociais são povoadas de pessoas que se escondem atrás de perfis. Umas vêm elogiar e outras vêm para destilar veneno e ódio, seus traumas, e isso sinceramente, como estou exposta na rede social, fico sujeita a esse tipo de comentário.

Graças a deus eu sou blindada contra isso, contra os haters. Sou uma pessoa que tem consciência do meu corpo e do que eu quero para minha vida, do exemplo que eu sou para algumas pessoas e principalmente para mim. Me olho no espelho e tenho uma autoestima muito bem trabalhada desde criança. Quero inspirar pessoas que tenham formas como as minhas e, ainda sim, não inspirá-las apenas pelo que eu sou fisicamente, mas pelo o que eu represento emocionalmente.

E como está sua rotina de dieta e exercícios hoje?

A minha alimentação hoje em dia é muito diferente da minha alimentação de antigamente. Isso mudou minha vida. Me sinto muito mais dinâmica, mais feliz, com a pele melhor... Passei a ter mais disposição na vida. Alimentação é remédio, né? Nosso estômago é o nosso segundo cérebro, e para isso eu preciso estar com a saúde boa para poder desempenhar minhas funções.

Bom, sobre exercícios, quando dá eu faço. Curto caminhada, andar de bicicleta, faço tudo que me deixa feliz. Faço jump, adoro fazer exercícios com a cama elástica que eu tenho... Meu namorado malha muito e isso me incentiva, às vezes malhamos juntos. Adoro puxar ferro, meu negócio é pegar peso. Prefiro fazer fortalecimento muscular do que o aeróbico. Vou duas vezes por semana a uma clínica no Rio de Janeiro para fazer alguns procedimentos estéticos como hidratar a pele, fazer minhas drenagens, cuidar do meu cabelo, unhas... Sou bem vaidosa.

Falando só um pouco do namorado: vocês estiveram recentemente em uma viagem ao Nordeste em que suas fotos bombaram na internet. Ele se importa com essa "exposição"?

Ele entende e respeita. Mas essa exposição tem que ser minha, e não dele. Ele não acha legal estar toda hora vivendo como se estivesse em um Big Brother. Então eu respeito o lado dele, também.

E como vocês se conheceram?

Eu não gosto muito de falar do relacionamento da gente, mas posso dizer que a gente está feliz e curtindo um ao outro.

Sua filha, Laura Simões, também está enveredando para a arte, por meio da música, né?

Desde os 7 anos a Laurinha compõe. Quando morávamos em Recife, costumávamos a estimular muito o karaokê em casa, porque víamos que ela gostava. A gente ama cantar, a música faz parte da nossa vida. Laura sempre mostrou mais aptidão. Ela é muito sensível, ela se emociona. Eu como mãe quero botar todos os meus filhos no caminho que eles quiserem seguir. Apoio cada um de acordo com seus desejos, faço o que posso para ajudar.

E como estão sendo esses primeiros passos dela?

Ela pretende seguir na carreira, sim. Acabou de começar um trabalho na Record e está morando em São Paulo. Estudando e se aventurando para fazer possíveis shows e buscar a carreira dela.

E sobre o Espírito Santo: algum plano de vir para cá?