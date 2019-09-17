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Alejandro Sanz terá de pagar R$ 25 milhões a ex-empresária

Agente alega ruptura de contrato; a ele ainda cabe recurso

Publicado em 

17 set 2019 às 11:06

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 11:06

Alejandro Sanz Crédito: Divulgação
O cantor espanhol Alejandro Sanz, 50, foi condenado em primeira instância em Madri a pagar o equivalente a R$ 25 milhões à ex-empresária. Segundo o jornal El País, ela entrou na justiça por conta de uma ruptura de contrato que teria ocorrido em 2016. A sentença saiu no último dia 9 de setembro, mas só agora foi divulgada.
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Segundo a publicação, o contrato havia sido renovado em 2014 e teria validade até este ano. Porém, em 2016 o cantor teria rompido unilateralmente o documento. Ambos trabalharam juntos por 25 anos. O caso ainda cabe recurso do artista.
"Comecei com Alejandro do zero quando era garoto e vejo de onde ele veio. Mas para mim é difícil falar porque há problemas muito sérios envolvidos. E também não tenho uma explicação. O intervalo foi completamente unilateral e com um contrato atual. É muito doloroso", disse a representante à publicação. 
Ela continuou: "Eu tive que processá-lo, é claro. Eu o processei e essa é a coisa mais triste que fiz em toda a minha vida profissional, porque só tenho ótimas lembranças de Alejandro", disse.
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Alejandro Sanz ficou muito conhecido no Brasil pelo sucesso da canção "Corazón Partío". A música virou trilha da novela "Torre de Babel" (1998-1999, Globo). 
O artista recentemente completou 25 anos de carreira, 20 desde o lançamento de "Más", o disco mais vendido na história da música espanhola. Pela sua carreira, Sanz foi homenageado com um Grammy de personalidade de 2018. O prêmio se soma a outros três Grammys e 20 da premiação latina.

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