Aguinaldo Silva surta após saída de Gagliasso de "O Sétimo Guardião"

Aguinaldo Silva tranquilizou seus fãs após admitir surto por ter que reescrever capítulos de "O Sétimo Guardião", da Globo.
Autor teve que fazer ajustes na história às pressas com a saída de Bruno Gagliasso da trama por um tempo, por conta de uma cirurgia que o global precisou fazer.
O autor, em seu Instagram, mostrou bom-humor ao tratar do assunto: "Hoje acordei com a macaca... E soltei o zoológico inteiro! Nada como um piti para deixar a gente calmo, relax, suavezinho... Agora estou me sentindo bem para caramba".