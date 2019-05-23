Agnaldo Timóteo passa por cateterismo e segue em quadro estável

21/05/2019 - O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Instagram/@agnaldotimoteo1936

O cantor Agnaldo Timóteo, 82, foi submetido nesta quarta-feira (22) a um exame de cateterismo e seu estado de saúde é estável. Ele teve um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Em entrevista ao UOL, Cicero Timóteo, filho do artista, disse que o pai está bem e que não teria previsão de alta. Boletim médico divulgado pelo cardiologista André Durans na tarde desta quarta reforça que o cantor está estável, mas que necessitava de cuidados.

Agnaldo teve de ser levado ao hospital na última segunda-feira (20) na cidade de Barreiras (883 km de Salvador) com um quadro agudo de pressão alta, vômito e mal-estar. Em seguida, foi transferido para a capital baiana para a UTI do Hospital Geral Roberto Santos.