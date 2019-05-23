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SAÚDE

Agnaldo Timóteo passa por cateterismo e segue em quadro estável

Cantor deu entrada com quadro de pressão alta na Bahia

Publicado em 

23 mai 2019 às 19:13

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 19:13

21/05/2019 - O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Instagram/@agnaldotimoteo1936
O cantor Agnaldo Timóteo, 82, foi submetido nesta quarta-feira (22) a um exame de cateterismo e seu estado de saúde é estável. Ele teve um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Em entrevista ao UOL, Cicero Timóteo, filho do artista, disse que o pai está bem e que não teria previsão de alta. Boletim médico divulgado pelo cardiologista André Durans na tarde desta quarta reforça que o cantor está estável, mas que necessitava de cuidados.
> Com quadro de AVC, Agnaldo Timóteo é internado na Bahia
Agnaldo teve de ser levado ao hospital na última segunda-feira (20) na cidade de Barreiras (883 km de Salvador) com um quadro agudo de pressão alta, vômito e mal-estar. Em seguida, foi transferido para a capital baiana para a UTI do Hospital Geral Roberto Santos.
> Após gravar programa, Mamma Bruschetta é internada por infecção
Ainda não há planos nem previsão para que o artista, natural de Minas Gerias, seja transferido para o seu estado ou para outro hospital de São Paulo ou do Rio de Janeiro. 

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