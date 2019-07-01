Adriane Galisteu surge pelada em foto e choca fãs com corpão

Crédito: Antonio Evaristo

Adriane Galisteu, 46, mostrou um pouco de seu closet na tarde deste domingo (30) para os seguidores em seu perfil do Instagram. Para destacar uma peça de seu guarda-roupa, a apresentadora publicou uma foto completamente nua. , 46, mostrou um pouco de seu closet na tarde deste domingo (30) para os seguidores em seu perfil do. Para destacar uma peça de seu guarda-roupa, a apresentadora publicou uma foto completamente

"Quando a bota é linda da vontade de usar só ela', escreveu a apresentadora. O calçado, uma espécie de salto alto com cano alto transparente, foi o que menos chamou a atenção dos seguidores, principalmente dos amigos famosos.

"Bota? Que bota???", indagou a atriz Pathy Dejesus. "Kkkkk vixe!! É verdade o maridão já usa esta faz faz tempo! Teve até uma botinha como fruto!", brincou a cantora Roberta Miranda. Além da boa forma de Galisteu, alguns amigos também destacara a força da apresentadora, como Renata Banhara: "Gosto da sua ação forte sempre. Nada teu é blasé vc é a força da mulher em todos os sentidos. Aqui é a sensualidade feminina e linda".

Jornalista e apresentadora do Saia Justa (GNT), Astrid Fontenelle descontraiu e destacou outras coisas interessantes do closet de Galisteu, como os pacotes de bolacha. "E eu q vi os pacotes de Bauducco!"

Afastada da televisão desde o término da novela "O Tempo Não Para" (Globo) em janeiro deste ano, Adriane Galisteu também vai deixar o comando do programa Papo de Almoço, da Rádio Globo. No final de maio, Galisteu foi dispensada pela emissora junto com outros profissionais.

Entre os quais, Fernanda Gentil, Maju Coutinho, Marcos Veras e Rosana Jatobá. Apenas Otaviano Costa foi convidado a permanecer, mas disse que não aceitaria ficar. O novo formato da rádio deverá começar no dia 15 de julho. Os programas ao vivo e voltados para o entretenimento darão lugar à música popular.