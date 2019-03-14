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LUTO

'Vontade de chorar muito', diz Bonner sobre tragédia em Suzano

Apresentador do Jornal Nacional usou o Twitter para falar sobre tristeza em relação à cobertura de massacre em escola

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:23

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:23

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional Crédito: Reprodução
É difícil para os telespectadores acompanharem uma cobertura jornalística intensa como a feita no massacre na escola estadual em Suzano, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 13. E realizar o trabalho de divulgação da notícia também não é tarefa fácil. A comoção foi explicitada pelo jornalista William Bonner por meio do Twitter.
"Muita vontade de chorar muito, muitas vezes, ao longo de um dia tão triste", desabafou o apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo. Bonner confessou que tem se afastado um pouco das redes sociais, mas que decidiu voltar apenas para expressar a dor pelo ocorrido.
"Hoje senti a necessidade de compartilhar esse peso que também os jornalistas tivemos que suportar em nome do dever profissional. E pronto. Está dito", escreveu no perfil oficial dele no Twitter.
Muitos seguidores de Bonner se solidarizaram e outros pediram a volta das manifestações do apresentador nas redes sociais.

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