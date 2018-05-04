'Vogue Itália' é acusada de escurecer pele de Gigi Hadid em capa

Gigi Hadid é a capa da edição de maio da Vogue Itália Crédito: Instagram/@vogueitalia

A revista Vogue Itália está recebendo críticas nas redes sociais desde que anunciou a capa de sua edição de maio, estrelada pela modelo norte-americana Gigi Hadid, nesta quarta-feira, 2. Fotografada por Steven Klein, a top aparece vestindo um look Dolce & Gabbana sentada no colo do modelo Justin Martin. A polêmica está no tom de pele de Gigi, que causou estranhamento ao aparecer mais escuro do que o habitual.

No Instagram, usuários comentaram que "se a ideia era ter uma pessoa com pele escura na capa, a revista deveria ter escalado uma modelo negra". O excesso de edição no rosto da modelo também rendeu críticas.

Nesta quinta-feira, 3, a modelo se posicionou em suas redes sociais, dizendo "não ter controle sobre a edição da foto", e que não concorda com a maneira como isso foi feito pela revista. "Minha intenção não é diminuir as acusações e nem tirar oportunidades de outras pessoas", desculpou-se a modelo. "Espero que o caso sirva de exemplo para outras revistas no futuro".

Esta não é a primeira capa controversa de Gigi Hadid para a revista italiana. Em 2015, ela foi clicada por Steven Meisel usando uma peruca black power, também com a pele excessivamente bronzeada.