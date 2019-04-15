Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

'Nem Hitler foi acusado de tanta coisa', afirma Danilo Gentili

Humorista se comparou ao ditador alemão ao falar sobre condenação e acusações: 'Hitler é nazista, machista não'

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 19:56

Publicado em 

15 abr 2019 às 19:56
15/04/2019 - O apresentador e humorista Danilo Gentili Crédito: YouTube / @Leda Nagle
O humorista Danilo Gentili se comparou ao ditador alemão Adolf Hitler ao falar sobre sua condenação à prisão em regime semiaberto por seis meses e 28 dias por injúria à deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), em entrevista ao canal de YouTube de Leda Nagle.
Questionado pela apresentadora se já havia sido acusado de ser racista, respondeu, de forma bem-humorada: "Deixa eu ver... Racista, machista, fascista, homofobista [sic], tudo que é 'ista'. Nem Hitler foi acusado de tanta coisa. Porque Hitler é nazista, machista não! Hitler não era, isso eu sou. Tenho mais acusação que o Hitler!"
Em meio à polêmica de sua condenação, Danilo Gentili recebeu apoio de diversos humoristas, assim como algumas críticas. Ele chegou a discutir com o colega Fabio Porchat, por considerar que não o apoiou como deveria.
"Quando você diz para uma mulher - obviamente é um absurdo isso - que ela foi estuprada, mas, também, ela 'estava de minissaia', você tá colocando a culpa na vítima, quando só tem um culpado, que é o estuprador. É o mesmo caso aqui", afirmou.
Para o apresentador, trata-se do "mesmo caso" que o dele, que se vê como vítima na situação: "'O Danilo foi condenado a prisão, mas também, você viu o que ele falou? Mexeu com uma excelentíssima deputada'. Você culpa a vítima da censura por uma pena tão discrepante quanto essa".
SEM ACREDITAR QUE PRISÃO SE CONCRETIZARÁ
Questionado se acredita que a prisão irá se concretizar, Gentili respondeu: "Eu acredito que não. Acho praticamente impossível que eu seja preso. Mas se você me perguntasse uma semana atrás 'você acha que vai ser condenado à prisão', eu diria: 'praticamente impossível que eu seja', e eu fui."
"Acredito que a minoria mais frágil que existe é o indivíduo, essa é a verdadeira minoria, e cada indivíduo tem seu valor, tem sua história. Eu não me encaixo em minoria nenhuma. [...] O indivíduo é a menor minoria que existe e eu faço parte dessa minoria. Brigo para que o indivíduo tenha sua liberdade", refletiu.
Danilo ainda citou o presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ), que declarou apoio ao humorista após a repercussão do caso, durante a entrevista.
"As pessoas que falam que o Bolsonaro é fascista, racista, nazista, se eu for preso, essas pessoas também podem ser? É engraçado as pessoas comemorarem a minha prisão, enquanto o mundo que eu defendo, é que essas pessoas podem me ofender."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Danilo Gentili entrevista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados