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Sobre separação

'Me colocaram na posição de vítima', diz Fátima Bernardes

Segundo apresentadora, as pessoas deduziram que Bonner decidiu pelo fim da união, mas eles 'nunca' vão falar sobre isso

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 12:10
Segundo apresentadora, as pessoas deduziram que Bonner decidiu pelo fim da união, mas eles 'nunca' vão falar sobre isso Crédito: Divulgação
Um dia antes de completar seis anos de Encontro, celebrado nesta segunda-feira, 25, Fátima Bernardes falou sobre a virada na carreira e a separação do jornalista William Bonner, com quem foi casada por 26 anos, ao jornal O Globo.
"Embora eu e William tenhamos sido muito discretos, as pessoas intuíram que foi ele que se decidiu pela separação. Me colocaram na posição de vítima. E, no entanto, ninguém sabe quem deu o basta, quem disse 'a partir de agora é melhor não'", disse.
Questionada, então, sobre quem teria dado o basta, a apresentadora afirma que "nunca" vão falar sobre isso. Eles anunciaram a separação em agosto de 2016.
Com relação à união do ex-marido com a fisioterapeuta Natasha Dantas, ela afirma que é "natural". "O casamento dele não mexe comigo. Acho natural que ele reconstrua a vida dele. Assim como também estou tocando a minha", disse.
Em novembro do ano passado, Fátima assumiu o namoro com o advogado Túlio Gadêlha e impressionou o público ao lado dele com fantasia de Mulher-Gato para curtir o pré-Carnaval em Olinda no começo deste ano.
Sobre a mudança na carreira, do jornalismo ao entretenimento, ela garante que fez tudo na hora certa e não sente saudades. "Tenho agora o privilégio de ter um espaço em que posso tratar de assuntos tão importantes de um jeito mais pessoal, afetuoso, mais próximo, com um olhar para o outro. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que podia rolar isso", disse.

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