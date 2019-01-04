'Dinheiro não é para sempre', diz Maisa Silva a fã que a chamou de rica

Maisa Silva está de férias em Miami, mas nem por isso 'ostenta' que pode tudo. Em uma de suas idas às compras, ela mostrou que tem consciência financeira e, mesmo ganhando bem, não gasta com aquilo que não está de acordo.

A atriz e apresentadora publicou uma foto de uma paleta de maquiagem temática de Meninas Malvadas que custava US$ 55, quase R$ 210.

"Muito legal a ideia, porém muito cara para 12 cores", disse Maisa.