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'Dinheiro não é para sempre', diz Maisa Silva a fã que a chamou de rica

Atriz e apresentadora está de férias em Miami e mostrou ter consciência financeira ao falar de produtos caros

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 13:12

Publicado em 

04 jan 2019 às 13:12
Maisa Silva está de férias em Miami, mas nem por isso 'ostenta' que pode tudo. Em uma de suas idas às compras, ela mostrou que tem consciência financeira e, mesmo ganhando bem, não gasta com aquilo que não está de acordo.
A atriz e apresentadora publicou uma foto de uma paleta de maquiagem temática de Meninas Malvadas que custava US$ 55, quase R$ 210.
"Muito legal a ideia, porém muito cara para 12 cores", disse Maisa.
Uma seguidora tentou argumentar com "ah, mas você é rica", ao que a jovem respondeu com uma lição de consciência. "Se fosse assim, eu estava comprando um parque de diversões, várias Chanel e viajando o mundo, mas não, né. Dinheiro não é para sempre", afirmou.

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