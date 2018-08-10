Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BASTIDORES

'Conversa fiada', diz Dedé sobre supostas brigas com Renato Aragão

O comediante elogiou o colega de 'Os Trapalhões e afirmou ter saudades de trabalhar com o grupo completo

Publicado em 

10 ago 2018 às 10:49

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 10:49

Dedé Santana e Daniela Albuquerque Crédito: Divulgação/RedeTV
Durante entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, na quinta-feira, 9, o comediante Dedé Santana falou sobre sua relação com o colega de Os Trapalhões Renato Aragão e negou que exista um desentendimento entre os dois. Santana ainda elogiou o intérprete do Didi Mocó como a grande força criativa por trás da trupe.
"Nunca brigamos. É conversa fiada isso aí. Eu sempre briguei com o Renato, desde o começo, mas era briga dele reclamar do horário, ou de eu querer fazer um tipo de filme e ele não", disse Santana. Após o fim do programa Os Trapalhões, na Globo, em 1995, os dois ainda trabalharam juntos por alguns anos na televisão de Portugal e só voltaram a se encontrar em 2008, no A Turma do Didi, o que causou rumores de que eles estariam brigados.
"Na realidade ele [Renato] é o grande cabeça dos Trapalhões, porque ele sabia que direção tomar. Todos eram iguais, mas ele tinha uma visão... É um cara de negócios mesmo, que sabia botar o rumo na coisa", elogiou o comediante.
Ele finalizou o assunto dizendo ter saudades de viajar pelo Brasil trabalhando junto com Zacarias e Mussum. "A convivência com eles era uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Os comediantes de hoje se juntam na hora da gravação. A gente não, a gente vivia 24 horas juntos quase, viajava e trabalhava e fazia filme", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados