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CINEMA

Zac Efron e Anna Kendrick vão dublar série animada do Facebook

Atores retornam para um trabalho juntos após atuarem no filme 'Os Caça-Noivas', em 2016

Publicado em 

28 fev 2019 às 16:43

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 16:43

Os atores Zac Efron e Anna Kendrick Crédito: Reprodução
Zac Efron e Anna Kendrick, que atuaram juntos em 2016 no filme Os Caça-Noivas, farão parceria novamente para uma produção do Facebook. Eles vão emprestar suas vozes para a animação Human Discoveries, que vai contar a história do início da civilização.
Conforme informou o Hollywood Reporter, a série vai estrear ainda este ano e falar sobre um grupo de amigos vivendo nos primórdios da civilização. Na história, eles serão os primeiros a descobrir necessidades como o fogo e a roda, mas também vão se deparar com as melhores e piores invenções da humanidade, como arte, álcool, moda, racismo e monogamia. A série contará ainda com as vozes de Lamorne Morris, Jillian Bell, Paul Scheer e Lisa Kudrow.

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