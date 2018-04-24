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Youtuber brasileira é acusada de plágio por americano

Em um desabafo de quase 18 minutos, Thew conta que foi avisado por um fã brasileiro sobre o plágio

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 20:59
Geoff Thew acusa a brasileira Mariana Delveccio de plagiar seus conteúdos no Youtube Crédito: Reprodução/Youtube
A youtuber brasileira Mariana Delveccio, do canal Pense Geek, foi acusada pelo influenciador Geoff Thew, do canal Mother's Basement, de ter copiado vários vídeos dele e de outros influenciadores. Ambos têm canais muito populares e escrevem sobre anime, como são conhecidos os desenhos animados produzidos no Japão.
Em um desabafo de quase 18 minutos (confira o vídeo no fim da matéria), Thew conta que foi avisado por um fã brasileiro sobre o plágio. Ele então mostra diversas situações em que Mariana - conhecida como Satty nas redes sociais - teria utiliza falas inteiras e até usado as mesmas piadas em suas postagens.
"Esta youtuber está pegando nossos roteiros, traduzindo e lendo-os em um vlog", afirma Thew na publicação. "Tenho certeza que se os fãs [dela] passarem dois segundos no meu canal, eles vão ver que ela roubou meu conteúdo", diz ele, que conta com mais de 514 mil inscritos em seu canal. A página Pense Geek tem mais de 625 mil.
> Leia mais notícias do Divirta-se
Assim que soube do caso, Mariana apagou o vídeo que causou toda a polêmica e publicou uma réplica negando todas as acusações. Segundo ela, a coincidência de informações se deve porque ambos usaram a mesma fonte para a produção de seus vídeos. Thew, no entanto, nega que seja o caso.
Ao E+, a influenciadora se disse abalada e desejando que tudo acabe o mais rápido possível. "Não tenho muito o que falar sobre o assunto. Postei algumas fontes que utilizei e quem pegar os trechos verá que é tudo igual", disse.

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