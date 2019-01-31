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CINEMA

Will Smith dá spoiler de 'Bad Boys For Life 3', com Martin Lawrence

Terceiro longa da franquia de ficção criminal estreia em janeiro de 2020

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:12

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:12
31/01/2019 - Os atores Will Smith e Martin Lawrence em 'Bad Boys For Life 3' Crédito: Instagram/@willsmith
Nesta quarta-feira, 30, o ator Will Smith compartilhou com os fãs, por meio da página oficial dele no Instagram, a primeira foto com Martin Lawrence durante as filmagens de "Bad Boys For Life 3". Nesse novo filme, a polícia de Miami (EUA) tenta derrubar o assassino Armando Armas, que é vivido por Jacob Scipio, chefe de um cartel de drogas. Além de publicar a foto com o parceiro Lawrence, Will Smith não conseguiu segurar o spoiler e postou um vídeo com um trechinho do filme.
A franquia estrelada pelos atores deverá ser lançada em janeiro de 2020. A história de ficção criminal surgiu em 1995 e deu um pontapé na carreira de Michael Bay, que depois atuou em Transformers, em Hollywood. Em 2003, o elenco original se reuniu para gravar a segunda edição do filme.
Com esse hiato de 15 anos, Will Smith comemorou o novo ‘encontro da equipe’. O entusiasmo foi compartilhado com os fãs no ano passado. "Foi um loooongo tempo de espera. Mas agora está aqui! Bad Boys For Life [Bad Boys para a Vida, em tradução livre]. Estamos de volta!", escreveu Will Smith em seu Instagram.
Em um animado vídeo, ele contou a novidade ao lado do colega: "Vocês todos, estou dizendo, isso é loucura, apenas esperem: é oficial! É oficial! Bad Boys 3 está acontecendo! É oficiall!"

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