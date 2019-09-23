Viradão Vitória 2019: veja esquema de trânsito e vias interditadas

Viradão Vitória Crédito: Marcelo Prest

Viradão Vitória vai movimentar a Capital nos próximos dias 28 e 29 de setembro (sábado e domingo), no Centro. Algumas avenidas e ruas serão interditadas e, por isso, o trânsito terá esquema especial das 21h do dia 27 até 6h do dia 30. vai movimentar a Capital nos próximos dias 28 e 29 de setembro (sábado e domingo), no. Algumas avenidas e ruas serão interditadas e, por isso, o trânsito terá esquema especial das 21h do dia 27 até 6h do dia 30.

De acordo com a Prefeitura de Vitória (PMV), estarão completamente interditadas:

- Avenida Jerônimo Monteiro

- Rua Henrique Novaes

- Rua Sete de Setembro (entre a Rua Basílio Daemon e a Praça Ubaldo Ramalhete)

- Rua Coutinho Mascarenhas

- Rua Barão de Itapemirim e Praça Costa Pereira

O fluxo de veículos no sentido rodoviária passará a ter os seguintes itinerários:

- Avenidas Vitória, Princesa Isabel, Governador Bley e Getúlio Vargas (o trânsito fluirá em mão-dupla no trecho entre a rua Gonçalves Ledo até em frente à escadaria do Palácio Anchieta);

- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, rua Alda Mª Lyra Vicentini, rua Governador José Sette ou ainda pela rua Josué Prado, convergindo à esquerda na avenida Princesa Isabel (seguindo o mesmo itinerário acima).

Mapa do Viradão 2019 Crédito: Divulgação/PMV

GUARDA MUNICIPAL

As 26 horas de programação cultural do Viradão Vitória contarão com o apoio da Guarda Civil Municipal reforçando a segurança e realizando a orientação do trânsito. Para garantir a agilidade no tráfego e orientar os motoristas, a Gerência de Trânsito vai contar com efetivo de 86 agentes durante as 26 horas. Eles atuarão ainda nos pontos de interdição para organizar o fluxo na região.

O grupamento comunitário atuará com 105 agentes durante os dois dias de Viradão, em apoio ao trabalho da Polícia Militar, que também atuará no Centro da capital durante as 26 horas de evento. Os agentes ficarão distribuídos em pontos estratégico e, também, em apoio às equipes de fiscalização da Prefeitura de Vitória.

“A Guarda Municipal estará de prontidão durante as 26 horas do Viradão Vitória. O objetivo é garantir um ambiente seguro para que o público possa aproveitar a programação cultural com tranquilidade”, disse o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira.

Cidade Alta

O acesso à Cidade Alta se dará por meio da rua General Osório e da rua Caramuru. O acesso ao Parque Moscoso e aos bairros adjacentes será por meio da rua General Osório e da rua Thiers Veloso.

O acesso para a Praça Costa Pereira pela Rua Treze de Maio estará fechado durante esse período.

Trânsito Livre

Segundo o órgão, o morador do Centro que reside no perímetro em que vão acontecer as interdições terá direito a trânsito livre para circular na região. No entanto, para isso, é necessário um cadastro.