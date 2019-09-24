Viradão Vitória 2019 abre espaço para artes com cinco exposições

Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória Crédito: Museus BR/Reprodução

Viradão Vitória é o grande evento da agenda cultural deste sábado (28) e domingo (29). Shows de Liniker, Duda Beat, Dead Fish e BaianaSystem vão agitar os palcos que ficarão espalhados pelo Centro da Capital e prometem reunir milhares de fãs. Mas, além de música, o Viradão também é das artes. Durante os dois dias de evento, alguns espaços vão dispor de exposições para os que procuram um lazer mais leve e contemplativo (a programação completa está no fim da matéria). é o grande evento dadeste sábado (28) e domingo (29). Shows devão agitar os palcos que ficarão espalhados peloe prometem reunir milhares de. Mas, além de música, o Viradão também é das artes. Durante os dois dias de evento, alguns espaços vão dispor de exposições para os que procuram um lazer mais leve e contemplativo (a programação completa está no fim da matéria).

O passeio pode ser iniciado na Casa Porto das Artes Plásticas, já no sábado. A partir das 18h, o espaço abre as portas com a exposição "Espaço da Pintura", de Fernando Accarino. A mostra traz obras da trajetória de três décadas do pintor.

Esta é a nona exposição individual de Accarino, mas é a primeira a apresentar uma visão de conjunto da produção do artista dentro de um recorte curatorial realizado pelo professor e doutor em artes Lincoln Guimarães Dias.

Accarino constrói suas imagens pictóricas aplicando elementos que constituem o seu repertório plástico, como a silhueta incorporada como signo e a estrutura geométrica, feita com linha e a cor, que operam como um meio de ordenação do espaço. Dessa forma, o artista propõe a alteração referencial do plano da pintura ao criar relações de avanço e recuo na percepção do espectador através de contrastes cromáticos.

MOSTRA AUDIOVISUAL

No caminho para a Praça Costa Pereira, ainda na Avenida Jerônimo Monteiro, o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo exibe vídeos conceituais de 34 artistas, que foram selecionados via edital. As exibições acontecem apenas no sábado, das 18h até a meia noite. De acordo com o diretor do Maes, Renan Andrade, "os critérios de seleção foram coerência entre descrição do trabalho e proposta enviada; relevância do tema no campo da arte e da cultura contemporâneas; e adequação às normas de classificação indicativa".

Entrada do Museu de Arte do Espírito Santo com exibição de vídeos durante o Viradão Vitória Crédito: Divulgação/Secult

ARTE COLETIVA

De lá, você pode passar pela Rua Sete, onde acontece uma exposição de arte coletiva, na Casa da Stael. "Centro, Artes e Resistência" receberá obras de cinco artistas com entrada gratuita para os visitantes. Amanda Bolonha, Murta, Marcos Barbosa e Christiano Brunoro (trabalho em conjunto) e a própria Stael Magesck expõem fotografias que retratam o cotidiano das mulheres, do Centro e de outros pontos que rementem a resistência.

"Amanda Bolonha só fotografa mulheres e o corpo feminino. Ela procura tratar a autoestima das mulheres através da fotografia. O Marcos e o Christiano trazem a fotografia do cotidiano, uma fotografia urbana. A Murta traz ensaios onde ela desfoca o objeto principal. Eu exponho uma coisa do meu pessoal. São selfies com nu muito sutil, mostrando a forma como eu enxerguei meu corpo ao longo dos 12 anos em que ocupo esta casa [Casa da Stael]. Uma década depois de estar aqui, eu vi um corpo mudado, que envelheceu, de uma mulher madura", detalha Stael.

"A exposição [Centro, Artes e Resistência] fala muito do espaço que completa 12 anos. Somos sim um ponto de arte, de cultura, que representa o Centro e que é resistência. Um espaço independente que não tem subsídio de governo. Trabalhamos muito com nosso empenho. São os próprios artistas que expõem e que estão ajudando com suas atividades que fazem a casa continuar pulsando", completa a artista.

No mesmo espaço, ainda terá o MAC - Mercado Autoral Capixaba, com mais arte. Não só pintores ou escultores participam deste mercado, mas também outras modalidades de manifestação artística como moda e design.

ARTE INDEPENDENTE E FEIRA

Subindo para a Rua Gama Rosa, o Studio Etá realiza mais uma edição da Feira Ardente de Arte Independente. Nela, você confere o trabalho de diversos artistas independentes. "O principal intuito é fortalecer o vínculo com os artistas e os lugares que promovem arte e cultura nessa cidade, dando espaço, visibilidade e oportunidade para que exponham e vendam seus trabalhos de forma simples e honesta", diz o texto do evento no Facebook.

Art Paper Quadros, Giu Dias, Maicon Douglas, nomejaemuso e Pedro Galindo terão obras expostas no local. A arte pode até ir parar na pele, já que a Galeria 9¾ Tattoo Studio estará presente fazendo flash tattoos.

OBRAS DE 50 ARTISTAS

Da Gama Rosa, vale subir para a Cidade Alta, na Praça João Clímaco, onde a Galeria de Arte Virgínia Tamanini terá uma exposição coletiva com obras de 50 artistas. Organizada pelo Sindicato dos artistas Plásticos do Espírito Santo, Sindiappes, a exposição, intitulada "Virados nos 15", apresenta uma mostra coletiva com pinturas, fotografias, instalações, colagens, além de trabalhos com várias outras técnicas, apresentadas pelos artistas filiados ao Sindiappes e convidados.

A abertura ado evento acontece no próprio sábado, dia 28, às 18 horas. As obras podem ser vistas de terça a sexta-feira, das 13h às 17h, até o dia 31 de outubro. Confira abaixo algumas obras que estarão expostas.

PROGRAMAÇÃO

Exposição Coletiva "Centro, Artes e Resistência"

Onde: Casa da Stael (Rua Sete de Setembro, Centro de Vitória)

Quando: sábado (28) e domingo (29), das 11h às 20h

Mais informações: (27) 99787-3269

Feira Ardente de Arte Independente #3

Local: Studio Etá (Rua Gama Rosa, Centro de Vitória)

Horário: sábado, das 14h às 22h

Mais informações: (27) 99961-0368

Exposição Casa Porto: Espaço da Pintura do Artista Fernando Accarino

Local: Casa Porto (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)

Horário: sábado, das 18h às 23h, e domingo, das 14h às 20h

Mais informações: (27) 3132-5295

Mostra Audiovisual de Jovens Artistas do Espírito Santo

Local: Museu de Arte do Espírito Santo (MAES) (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)

Horário: sábado, a partir das 18h

Mais informações: (27) 3132-8390

Exposição "Virados nos 15"

Local: Galeria Virgínia Tamanini (Rua Comandante Duarte Carneiro, 38, Centro de Vitória)

Horário: sábado (28), 18h às 23h, e domingo (29), das 14h às 20h