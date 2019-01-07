Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VERÃO 2019

Vila Velha realiza programação de shows pela cidade até fevereiro

Os shows estão programados para acontecer na Praia da Costa, Terra Vermelha, Barra do Jucu e Praça de Paul

Publicado em 

07 jan 2019 às 19:17

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 19:17

Claudio Bocca é uma das atrações do verão em Vila Velha Crédito: Divulgação
Os turistas e moradores de Vila Velha tem mais uma opção para curtir no verão. Shows gratuitos estão programados para acontecer o até o fim do mês em diversos pontos da cidade. As ações tiveram início no último fim de semana com apresentações na Praia da Costa e Ponta da Fruta.
Os shows estão programados para acontecer em mais três pontos: Terra Vermelha, Barra do Jucu e Praça de Paul. Entre os ritmos a serem apresentados, muito forró, rock, axé, reggae e até blues.
Vale lembrar que tudo é com entrada franca. Confira as tadas das apresentações que acontecem até o dia 3 de fevereiro.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO VERÃO/2019
PRAIA DA COSTA (TENDA CULTURAL)
*Palco montado na arena cultural e esportiva próximo ao Quality Hotel, na areia da Praia da Costa.
11 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - TRIO BOTA PRA ROER
20h30 - EDSON MINEIRO E GOIANO ACÚSTICO
12 DE JANEIRO (SABADO)
19h - BANDA SOM NA ESTRADA
20h30 - BOB RASTACLONE
13 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h - BANDA VIA AÉREA ACÚSTICO
20h30 -BANDAS OS JOTAS ACÚSTICO
18 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - MARCELO RIBEIRO ACÚSTICO
20h30 - BANDA DONA FRAN ACÚSTICO
19 DE JANEIRO (SABADO)
19h - BANDA URUBLUES ACÚSTICO
20h30 - BANDA LIKE A BOSS ACÚSTICO
20 DE JANEIRO (DOMINGO)
COMPANHIA DE DANÇA DAS 18h ÀS 22h
25 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - RAFAEL SILVA
20h30 - TRIO MIOPIA
26 DE JANEIRO (SÁBADO)
19h - GRUPO KÊ MÊ LÊ
20h30 - BANDA AMERICA 4
27 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h - TRIO LUBIÃO ACÚSTICO
20h30 - FORRÓ RAIZ ACÚSTICO
01 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - TARADOS EM SAMBA ACÚSTICO
20h30 - SALVE LUIZ
02 DE FEVEREIRO (SABADO)
19h - CLAUDIO BOCA
20h30 - ELEN NARA
03 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
19h - TRIO JATOBA
20h30 - BANDA DUBALAIO
PROGRAMAÇÃO ITINERANTE DO VERÃO/2019
TERRA VERMELHA (Praça dos Desbravadores)
11 DE JANEIRO (SEXTA)
19h30 - BANDA SAMBOLADA
20h30 - CHOCOLATE & CIA
12 DE JANEIRO (SABADO)
20h - SUSPEITOS NA MIRA
13 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h30 - TRIO CAPIXABA
20h30 - OS LOPAS
BARRA DO JUCU (PRAÇA PEDRO VALADARES)
18 DE JANEIRO (SEXTA)
19h30 - DUDUZINHO FERREIRA
20h30 - CULTURA POPULAR
19 DE JANEIRO (SÁBADO)
19h - ESTEVAO DUARTE ACÚSTICO
20h30 - DIEGO LYRA
20 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h30 - SANDRERA
20h30 - OS 3 ELEMENTOS
PRAÇA DE PAUL
25 DE JANEIRO (SEXTA)
19h30 - RESPONSA
26 DE JANEIRO (SÁBADO)
19h - YAN PIERRI ACÚSTICO
20h30 - MOTUMBAXÉ ACÚSTICO
27 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h30 - ROBERSON RODRIGUES ACÚSTICO
20h30 - VIVIANE MIRANDA ACÚSTICO
 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados