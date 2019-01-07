Vila Velha realiza programação de shows pela cidade até fevereiro

Os turistas e moradores de Vila Velha tem mais uma opção para curtir no verão. Shows gratuitos estão programados para acontecer o até o fim do mês em diversos pontos da cidade. As ações tiveram início no último fim de semana com apresentações na Praia da Costa e Ponta da Fruta.
Os shows estão programados para acontecer em mais três pontos: Terra Vermelha, Barra do Jucu e Praça de Paul. Entre os ritmos a serem apresentados, muito forró, rock, axé, reggae e até blues.
Vale lembrar que tudo é com entrada franca. Confira as tadas das apresentações que acontecem até o dia 3 de fevereiro.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO VERÃO/2019
PRAIA DA COSTA (TENDA CULTURAL)
*Palco montado na arena cultural e esportiva próximo ao Quality Hotel, na areia da Praia da Costa.
11 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - TRIO BOTA PRA ROER
20h30 - EDSON MINEIRO E GOIANO ACÚSTICO
12 DE JANEIRO (SABADO)
19h - BANDA SOM NA ESTRADA
20h30 - BOB RASTACLONE
13 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h - BANDA VIA AÉREA ACÚSTICO
20h30 -BANDAS OS JOTAS ACÚSTICO
18 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - MARCELO RIBEIRO ACÚSTICO
20h30 - BANDA DONA FRAN ACÚSTICO
19 DE JANEIRO (SABADO)
19h - BANDA URUBLUES ACÚSTICO
20h30 - BANDA LIKE A BOSS ACÚSTICO
20 DE JANEIRO (DOMINGO)
COMPANHIA DE DANÇA DAS 18h ÀS 22h
25 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - RAFAEL SILVA
20h30 - TRIO MIOPIA
26 DE JANEIRO (SÁBADO)
19h - GRUPO KÊ MÊ LÊ
20h30 - BANDA AMERICA 4
27 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h - TRIO LUBIÃO ACÚSTICO
20h30 - FORRÓ RAIZ ACÚSTICO
01 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
19h - TARADOS EM SAMBA ACÚSTICO
20h30 - SALVE LUIZ
02 DE FEVEREIRO (SABADO)
19h - CLAUDIO BOCA
20h30 - ELEN NARA
03 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
19h - TRIO JATOBA
20h30 - BANDA DUBALAIO
PROGRAMAÇÃO ITINERANTE DO VERÃO/2019
TERRA VERMELHA (Praça dos Desbravadores)
11 DE JANEIRO (SEXTA)
19h30 - BANDA SAMBOLADA
20h30 - CHOCOLATE & CIA
12 DE JANEIRO (SABADO)
20h - SUSPEITOS NA MIRA
13 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h30 - TRIO CAPIXABA
20h30 - OS LOPAS
BARRA DO JUCU (PRAÇA PEDRO VALADARES)
18 DE JANEIRO (SEXTA)
19h30 - DUDUZINHO FERREIRA
20h30 - CULTURA POPULAR
19 DE JANEIRO (SÁBADO)
19h - ESTEVAO DUARTE ACÚSTICO
20h30 - DIEGO LYRA
20 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h30 - SANDRERA
20h30 - OS 3 ELEMENTOS
PRAÇA DE PAUL
25 DE JANEIRO (SEXTA)
19h30 - RESPONSA
26 DE JANEIRO (SÁBADO)
19h - YAN PIERRI ACÚSTICO
20h30 - MOTUMBAXÉ ACÚSTICO
27 DE JANEIRO (DOMINGO)
19h30 - ROBERSON RODRIGUES ACÚSTICO
20h30 - VIVIANE MIRANDA ACÚSTICO