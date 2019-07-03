Vida de adulto vira piada com Renato Albani em Vitória

Crédito: Agência Descarga/Divulgação

Renato Albani fazer piada com a vida adulta neste sábado (6), em seu stand-up "Alguém Me Explica o Mundo". No show, o humorista capixaba, que mora em São Paulo há cinco anos, quer mesmo que alguém explique o mundo para ele - e com um toque de comédia, é claro. Durante o espetáculo, ele brinca com as relações que as pessoas têm com as tarefas domésticas, devaneios e reflexão sobre o "politicamente correto". O Centro de Convenções de Vitória vai virar palco parafazercom a vida adulta neste sábado (6), em seuNo show, o humorista capixaba, que mora em São Paulo há cinco anos, quer mesmo que alguém explique o mundo para ele - e com um toque de comédia, é claro. Durante o espetáculo, ele brinca com as relações que as pessoas têm com as tarefas domésticas, devaneios e reflexão sobre o

A primeira sessão já está com ingressos esgotados. A produção abriu um novo horário às 22h, com ingressos a partir de R$ 44 (meia).

Em entrevista ao Gazeta Online, Renato destaca que, neste show, o público já o verá de forma mais madura. Nas piadas, ele buscou inspiração própria, já que não pensa duas vezes antes de dizer que ele mesmo enfrenta problemas em casa: "A roupa não se passa sozinha. A cozinha também não se arruma... A comida não fica pronta. É incrível (risos)".

Segundo ele, a plateia toda se identifica com a história, já que de uma forma ou de outra todos acabam tendo os mesmos problemas. "Todo mundo vive, mora, come... Faz alguma coisa. Tem que ter desafio sempre", conclui.

POLITICAMENTE CORRETO

O humorista comenta que o maior desafio, hoje, é conseguir pensar no roteiro de forma politicamente correta e ainda conseguir fazer graça com o texto. "As pessoas estão muito intolerantes, principalmente na internet. Elas falam muito, reclamam de tudo, não querem nem saber e nem entender o outro... É complicado", pondera.

Renato relata que, no fim do espetáculo, ele até faz uma

reflexão

em torno desse tema pedindo que as pessoas pensem mais. "A saída, eu acho, é tentar entender que há intenção por parte de todo mundo. Tem que tentar entender ao invés de sair

xingando

só porque não concorda com a opinião que está exposta. Isso já resolveria grande parcela dos problemas", conclui.

Para 2020, o comediante investirá em uma possível série e um novo show, que chegará para completar dez anos de atuação. "Há cinco anos sou profissional, mas já faço há 10", esclarece, reiterando: "Estou escrevendo algumas coisas que podem culminar em uma série e, para o ano que vem, farei um show comemorativo". Por enquanto, o capixaba está rodando o país com seu "Alguém Me Explica o Mundo". Deu vontade de ver? Se liga no serviço abaixo com os dados da apresentação em Vitória.

SERVIÇO

"Alguém Me Explica o Mundo" com Renato Albani

Onde: Centro de Convenções de Vitória (Rua Constante Sodré,157, Santa Lucia, Vitória)

Quando: 6 de julho de 2019 (sábado)

Horários: 20h (esgotado) e 22h (abertura dos portões às 21h)

Ingressos: R$ 44 (meia-entrada, setor B); R$ 49,50 (meia-entrada, setor A) - Vendas por meio do site BilheteriaDigital.com e das lojas Nação Rubro Negra (Shop. Vila Velha) e Atitude (Shoppings Vitória, Praia da Costa, Montserrat e Mestre Álvaro) R$ 44 (meia-entrada, setor B); R$ 49,50 (meia-entrada, setor A) - Vendas por meio do sitee das lojas Nação Rubro Negra (Shop. Vila Velha) e Atitude (Shoppings Vitória, Praia da Costa, Montserrat e Mestre Álvaro)