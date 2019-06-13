Vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2019 são anunciados

O Prêmio Sesc de Literatura anunciou os ganhadores da 16ª edição do concurso. Felipe Holloway, 30, e João Gabriel Paulsen, 19, foram os vencedores em um ano que contou com 1.969 concorrentes, sendo 926 livros de contos e 1.043 romances, e um júri formado pelos escritores e críticos literários Ana Miranda, Tércia Montenegro, Veronica Stigger e Júlian Fúks.

13/06/2019 - Felipe Holloway e João Gabriel Paulsen, autores vencedores do Prêmio Sesc 2019 Crédito: Sesc/Divulgação

Na categoria de romance, o escolhido foi O Legado de Nossa Miséria, de Felipe Holloway, autor nascido em Canindé (CE), mas que mora em Cuiabá (MT). A obra conta a história de um crítico literário e professor convidado para um evento onde conhece um escritor cuja obra sempre admirou, e com quem faz um balanço de sua vida.

"Ser contemplado com esse prêmio é maravilhoso e funciona como um aval de que podemos e devemos seguir escrevendo", disse Holloway, de 30 anos. "A insegurança que sempre nutri em relação à qualidade e à legitimidade de meus próprios escritos ganha um contraponto significativo."