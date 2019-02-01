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Veja o clipe de "Terremoto", nova música de Anitta e Kevinho

Clipe foi lançado ao meio-dia desta sexta (1º)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 fev 2019 às 14:17

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 14:17

Anitta e Kevinho em cena de "Terremoto", novo clipe da parceria musical dos dois Crédito: Reprodução/YouTube Anitta
Anitta e Kevinho lançaram, nas plataformas digitais, o clipe de "Terremoto" ao meio-dia desta sexta-feira (1º). A canção é fruto da parceria musical dos dois e o áudio já havia sido liberado mais cedo. 
Na web, os fãs pedem uma versão mais acelerada da música. Uma seguidora da funkeira chegou a recomendar que quem fosse escutar a canção escutasse a primeira vez no modo normal e depois mudasse a velocidade para 1.25 (o YouTube permite esse ajuste personalizado). 
> Fãs pedem versão acelerada de "Terremoto", hit de Anitta e Kevinho
Assista "Terremoto", de Anitta e Kevinho: 

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