Veja o clipe de "Terremoto", nova música de Anitta e Kevinho

Anitta e Kevinho em cena de "Terremoto", novo clipe da parceria musical dos dois

Anitta e Kevinho lançaram, nas plataformas digitais, o clipe de "Terremoto" ao meio-dia desta sexta-feira (1º). A canção é fruto da parceria musical dos dois e o áudio já havia sido liberado mais cedo.

Na web, os fãs pedem uma versão mais acelerada da música. Uma seguidora da funkeira chegou a recomendar que quem fosse escutar a canção escutasse a primeira vez no modo normal e depois mudasse a velocidade para 1.25 (o YouTube permite esse ajuste personalizado).