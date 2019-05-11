Veja eventos para curtir o Dia das Mães com a família

Dia das Mães consiste em reunir todo mundo em casa, geralmente para o almoço ou um churrasco, e a programação quase nunca passa disso. Neste ano, com a intenção de movimentar a programação familiar, a equipe do Gazeta Online selecionou boas atividades culturais para os filhos levarem as mães neste domingo (12). Entre muitas famílias, a tradição de anos e anos noconsiste em reunir todo mundo em casa, geralmente para o almoço ou um churrasco, e a programação quase nunca passa disso. Neste ano, com a intenção de movimentar a, a equipe doselecionou boas atividades culturais para os filhos levarem as mães neste domingo (12).

A primeira parada é no Clube de Pesca, às margens da Baía de Vitória, em Santo Antônio. Reduto concorrido do samba, o local recebe Royce do Cavaco e Elem Nara para um fim de tarde animado que promete animar as matriarcas. Cantor e compositor, Royce é a voz oficial da escola paulistana Rosas de Ouro, e tem passagens por outras grandes agremiações como X-9 Paulistana, Nenê de Vila Matilde, Acadêmicos do Tatuapé e Tom Maior.

O convite foi feito por Elem, cantora capixaba radicada em solo paulistano. Elem lançou seu primeiro disco, “Voz do Tempo”, em 2017. O trabalho é mais voltado para a MPB, mas a cantora promete priorizar o repertório do samba.

“Vou apresentar um pouco do meu disco também, mas foquei mais esse projeto no samba. Vou trazer composições de Nelson Rufino, de Roberto Ribeiro, que é um dos meus maiores ídolos... Além de Zeca Pagodinho, Noel Rosa, uma homenagem a Beth Carvalho e Leci Brandão, porque Leci também tem essa personalidade que representa muito bem a resistência da mulher no samba”, destaca Elem, em entrevista por telefone.

Mais opções

Mostra Itinerante da 33ª Bienal de São Paulo, em cartaz no Palácio Anchieta. O recorte do maior evento de artes visuais da América Latina tem entrada aberta ao público, e reúne pinturas, vídeos, esculturas, fotografias, colagens e instalações produzidas por artistas de diversos países. Além do samba, ainda há opções de outros setores culturais para este domingo. Uma sugestão é uma visita à, em cartaz no. O recorte do maior evento de artes visuais da América Latina tem entrada aberta ao público, e reúne pinturas, vídeos, esculturas, fotografias, colagens e instalações produzidas por artistas de diversos países.

Para as mamães mais jovens e descoladas, vale a pena esticar a comemoração até o show da banda de reggae SOJA, que retorna ao Estado depois de quatro anos com nova turnê. Concerto, filme e peça de teatro completam a lista abaixo. Escolha o que mais combina com sua mãe e bom passeio!

Confira

FESTA

Samba Pra Elas, com Royce do Cavaco e Elem Nara: Realizado no cenário paradisíaco do Clube de Pesca, em Santo Antônio, o evento começa às 17h e terá cerca de seis horas de muito samba para a família inteira. Além de Royce e Elem, se apresentam os grupos Os Barcelos, Samba Sim e Sambah. Os ingressos custam R$ 20 mais um quilo de alimento não-perecível (doado a uma instituição de assistência a idosos), e estão à venda no Bar do Carlito (Morro do Quadro), Bar da Zilda e no Clube de Pesca (dia do evento).

Banda SOJA faz show em Vitória Crédito: Site oficial SOJA/Divulgação

SHOW

SOJA: Quatro anos depois da última apresentação em solo capixaba, a banda norte-americana de reggae sobe ao palco do Álvares Cabral com a nova turnê, “Sing Me To Me Spring Tour 2019”. Os ingressos custam a partir de R$ 80 (meia/ arquibancada), e estão à venda no site Onticket.com.br. Além do grupo gringo, sobem ao palco a partir das 17h Lagum e Zé Maholics.

EXPOSIÇÃO

Mostra Itinerante 33ª Bienal de São Paulo – Afinidades Afetivas: A mostra disponível até o dia 30 de junho traz à Capital uma variedade de linguagens artísticas como pinturas, vídeos, esculturas, fotografias, colagens e instalações produzidas por artistas de diversos países. Aos domingos, a visitação fica aberta entre 9h e 16h. A entrada é gratuita.

CINEMA

“Tudo o Que Tivemos”, com Hilary Swank e Michael Shannon: Bridget (Hilary Swank) precisa viajar para a casa da mãe, Ruth (Blythe Danner), que acordou de madrugada e começou a caminhar por uma tempestade de neve devido ao Alzheimer. No retorno para casa, Bridget tem que lidar com a teimosia do pai, enquanto os dois discutem sobre colocar ou não Ruth em uma casa de cuidados para a memória. Em cartaz no Cine Jardins, com sessões hoje às 16h50 e 21h15.

TEATRO

“Viajante”, com a Companhia do Outro: Com direção de Fernando Marques (Grupo Z de Teatro), a peça narra histórias de personagens que um dia cruzaram o caminho de um andarilho. A trama resgata memórias, afetos e perdas. A apresentação acontece hoje, às 19h, na Má Companhia, que fica na Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

Camerata Sesi apresenta releituras de trilhas de desenhos animados Crédito: Victor de Prá/Divulgação

CONCERTO