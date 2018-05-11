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Vitória

Veja apresentação da Orquestra Sinfônica do ES com temas de filmes

Temas de filmes dão ritmo a concerto realizado no Teatro Universitário da UFES, no Goiabeiras, Vitória

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 21:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 21:03
A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) realizou o concerto "Cinema Especial", onde toca temas de filmes emblemáticos, nesta semana. A apresentação, que esteve em cartaz no Teatro da Ufes para três apresentações, que aconteceram da terça-feira (8) até a quinta (10).
Sob a regência do maestro Leonardo David, o repertório inclui as canções dos clássicos "E.T. - O Extraterrestre", "Tubarão", "Super Homem", "O Patriota", "Jurassic Park" e "Star Wars". A Oses também aposta nos hits de "Peal Harbor" e "Piratas do Caribe", além da famosa abertura de filmes da "20th Century Fox", de Alfred Neuman.
Segundo o maestro, a execução dos temas é ensaiada nos mínimos detalhes para encantar os fãs - assim como aconteceu na Rockestra, que brindava o rock com toda a Oses. "As apresentações da Oses mostram que podemos ser abrangentes, agradando um público mais jovem que gosta de cinema, assim como um programa para toda a família. Foram três apresentações inesquecíveis", aponta.

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