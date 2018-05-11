Veja apresentação da Orquestra Sinfônica do ES com temas de filmes

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) realizou o concerto "Cinema Especial", onde toca temas de filmes emblemáticos, nesta semana. A apresentação, que esteve em cartaz no Teatro da Ufes para três apresentações, que aconteceram da terça-feira (8) até a quinta (10).

Sob a regência do maestro Leonardo David, o repertório inclui as canções dos clássicos "E.T. - O Extraterrestre", "Tubarão", "Super Homem", "O Patriota", "Jurassic Park" e "Star Wars". A Oses também aposta nos hits de "Peal Harbor" e "Piratas do Caribe", além da famosa abertura de filmes da "20th Century Fox", de Alfred Neuman.