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Representatividade

Valquíria será primeira super-heroína LGBT da Marvel em filme

Estreia mundial do próximo filme de Thor deve acontecer em novembro de 2021

Publicado em 

23 jul 2019 às 11:20

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 11:20

A heroína Valquiria, da Marvel Crédito: Marvel Studios/Divulgação
O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse durante a Comic-Con 2019 de San Diego, na Califórnia, que a super-heroína Valquíria será a primeira personagem LGBT da produtora.
Interpretada por Tessa Thompson, ela aparecerá no filme Thor: Love and Thunder (Thor: Amor e Trovão, em tradução livre) com estreia mundial prevista para 5 de novembro de 2021.
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"Resta ver como isso impactará a história com o nível de representatividade que vocês vão encontrar em todos os nossos filmes, não só em Thor 4", falou Feige ao site io9.
Thor: Love and Thunder mostrará a ascensão da personagem Jane Foster, versão feminina do deus do trovão, interpretada por Natalie Portman.
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O foco na diversidade não é surpresa no universo Marvel, uma vez que o alto escalão da empresa declara publicamente a importância da inclusão de diferentes grupos sociais em suas histórias.
Na pré-estreia de Capitã Marvel, em março deste ano, a produtora cinematográfica da marca, Victoria Alonso, falou que o mundo está preparado para abraçar a diversidade, e a Marvel precisa acompanhar isso para não ficar para trás.
"Nossa audiência é global e inclusiva. Se não acelerarmos a pluralidade, nós não teremos sucesso", afirmou à Variety.

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