USP abre inscrições para curso sobre Harry Potter

Se você leu todos os livros da saga Harry Potter e tem mais de 18 anos, pode se inscrever no curso gratuito sobre a história do bruxo que acontece na USP, do dia 6/4 até 1/6, sempre aos sábados, das 9h30 às 12h.

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As inscrições para “Harry Potter: caminhos interpretativos” abrem pelo site da instituição nesta terça (26), às 9h20. A matrícula pode ser realizada até a meia-noite da próxima segunda (1), caso as 60 vagas não se esgotem até lá.

Esta não é a primeira edição do curso, que já foi ministrado em 2018. O objetivo é propiciar o contato entre leitores de Harry Potter, tanto na academia quanto fora dela, para a discussão da obra.

As aulas são coordenadas por alunos da pós-graduação em Teoria Literária, supervisionados por uma professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

A grade tem carga horária de 20h, e quem obtiver 75% de frequência recebe um certificado ao fim do curso.

Quanto: Grátis

Onde: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - USP - prédio de Letras - sala 172 Av. Prof. Luciano Gualberto, 403, Butantã, 3091-4612. São Paulo