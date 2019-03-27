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Quase uma escola de magia

USP abre inscrições para curso sobre Harry Potter

As inscrições para abriram pelo site da instituição nesta terça (26)

Publicado em 

27 mar 2019 às 12:24

Publicado em 27 de Março de 2019 às 12:24

Se você leu todos os livros da saga Harry Potter e tem mais de 18 anos, pode se inscrever no curso gratuito sobre a história do bruxo que acontece na USP, do dia 6/4 até 1/6, sempre aos sábados, das 9h30 às 12h.
Crédito: Divulgação
As inscrições para “Harry Potter: caminhos interpretativos” abrem pelo site da instituição nesta terça (26), às 9h20. A matrícula pode ser realizada até a meia-noite da próxima segunda (1), caso as 60 vagas não se esgotem até lá.
Esta não é a primeira edição do curso, que já foi ministrado em 2018. O objetivo é propiciar o contato entre leitores de Harry Potter, tanto na academia quanto fora dela, para a discussão da obra.
As aulas são coordenadas por alunos da pós-graduação em Teoria Literária, supervisionados por uma professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
A grade tem carga horária de 20h, e quem obtiver 75% de frequência recebe um certificado ao fim do curso.
Quanto: Grátis
Onde: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - USP - prédio de Letras - sala 172 Av. Prof. Luciano Gualberto, 403, Butantã, 3091-4612. São Paulo
Quando: Sáb.: 9h30 às 12h. De 06/04/2019 até 01/06/2019.

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