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MÚSICA

Universal lança box com obra completa de Sandy e Júnior

Produto é o mais vendido na loja online da gravadora lançada hoje

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 15:39

Publicado em 

27 jun 2019 às 15:39
Sandy e Junior receberão fãs no camarim na turnê Nossa História Crédito: Instagram/@sandyoficial
A gravadora Universal lançou nesta quarta-feira (26) uma loja online com oferta, não apenas dos já esperados CDs e DVDs, mas também de produtos relacionados a seus artistas, como cooler de bebidas do Zeca Pagodinho e almofada decorada com desenho criado por Chorão, do Charlie Brown Jr.
> Junior revela foto de ensaio para turnê com Sandy
Uma das principais novidades é o box com 16 álbuns de Sandy e Junior, criado após pedido dos próprios fãs da dupla. O produtor já era o mais pedido do novo site, umusicstore.com, até a noite de terça-feira (25), antes mesmo do lançamento da plataforma. Foram 660 unidades pedidas, por R$ 249,90 cada.
"A grande questão é que quase já não existem mais lojas para vender CD, e o público quer ter uma caixa de CDs de seus ídolos, mesmo que ele não tire do lacre", afirma Paulo Lima, presidente do grupo Universal. Para surpresa dos fãs, algumas das caixas serão autografadas sem o comprador saber disso.
> Junior Lima e a mulher Monica contam que se conheceram pela internet
O momento é perfeito para o lançamento do box, já que a dupla iniciará no próximo mês uma turnê para celebrar os 30 anos de carreira. Separados há 12 anos, Sandy e Junior dizem que não se trata de um retorno da dupla, mas apenas uma rodada de shows, que passará por dez capitais brasileiras.  
Entre os produtos disponíveis na loja online há vinis de Tim Maia, de Djavan e a trilha sonora do filme "Garota de Ipanema" (1967), além de bonés do Charlie Brown Jr.
Ositetambémestá importando produtos oficiais de artistas internacionais que antes não tinham aqui. Em breve,elesserãofabricados no Brasil.
Os executivos afirmaram ainda que vender os produtos oficiais é uma forma de combater a pirataria e rentabilizar as vendas aos artistas.

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