Um brinde ao fim de ano! Escolha o lugar para sua confraternização

Casas como o Coco Bambu já se preparam para receber festas de fim de ano - Sandra Limberger, Victor Ferri e Ilana Oliveira optam pela praticidade ao escolher lugar para confraternização Crédito: Marcelo Prest

É chegada a hora de falarmos sobre o fim de 2018, que já bate à porta do calendário. Natal, réveillon... Mas, antes disso tudo, acontecem as tradicionais festas e confraternizações dos colegas de trabalho, grupos de amigos, ex-colegas de escola, primos, enfim. Seja em casa ou em algum estabelecimento, o importante é comemorar as conquistas e vitórias alcançadas ao longo dos 365 dias que estão prestes a se despedir.

Na Grande Vitória, vários restaurantes e espaços de festas estão com pacotes exclusivos para esses eventos. As locações variam de acordo com o cardápio desejado e podem comportar de dezenas a centenas de pessoas sentadas. Em alguns locais, os organizadores das confraternizações também podem ficar à vontade para levar comida e bebida ou escolher entre várias opções de cardápios com variados preços.

Para o empresário Dyonatan Giovanelli, os estabelecimentos estão inclusive se adequando a esse novo formato de evento à medida que mais pessoas têm procurado pelo serviço. De outubro a dezembro, a procura por espaços para eventos aumenta consideravelmente. É um período marcado por confraternizações e a maior procura é para festas de fim de ano de empresas. A localização e estrutura do espaço são levados muito em conta na hora de escolher o local, destaca.

No Caranguejo do Assis, administrado por Dyonatan, há uma área exclusiva para atender aos mais festeiros. A casa oferece bufê all inclusive, com comida e bebida que são escolhidas pelo grupo. Neste caso, o valor parte de R$ 110 por pessoa.

Em Vitória, a cafeteria A Confeitaria, na Praia do Canto, também está recebendo pedidos de reserva para festas de fim de ano. De acordo com a chef Sylvia Lis, na área externa do empreendimento é possível acomodar até 50 pessoas confortavelmente.

Já estamos recebendo reservas para as confraternizações de fim de ano, que crescem a cada dia. Apostamos em um espaço que seja acolhedor e nossa confeitaria afetiva é ideal para comemorações entre amigos e pequenos grupos de empresa ou de família, enfatiza.

No cardápio do espaço destacam-se salgados, sanduíches, bolos e tortas, além de cafés, vinhos e sucos. O local também serve um brunch, que pode ser elaborado à escolha do cliente. Os preços variam de acordo com a quantidade de pessoas e o serviço contratado, mas costuma ficar entre R$ 40 e R$ 62 por pessoa, com bebidas alcoólicas cobradas à parte.

COMODIDADE

Mokai, na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Criar Comunicação/Divulgação

Um dos pontos que mais chamam atenção na escolha de um ambiente para confraternização de empresa é, sobretudo, a comodidade. Com a festa realizada em um ambiente contratado, nenhum dos envolvidos tem que se preocupar em limpar, pôr a mesa e organizar o menu. O empresário Eduardo Pagani, de 36 anos, vai, pela primeira vez, realizar o encontro dos funcionários de sua empresa em um restaurante de Vila Velha. Ele, que diz que as reuniões costumam ter até 30 pessoas, garante que a escolha do lugar foi feita em conjunto e avalia que o fato de sair do ambiente de trabalho também é uma vantagem.

Nós já ficamos aqui, na empresa, o dia inteiro. É bom que a nossa confraternização aconteça em um ambiente com que a gente não esteja acostumado, até para deixar todo mundo mais à vontade e o clima da comemoração mais descontraído. É a primeira vez que vamos fazer isso e estou bem confiante de que daqui para frente só vai ser assim. Além de tudo, não tenho que me preocupar em comprar, organizar, guardar e limpar nada, pondera Eduardo.

Além de restaurantes e bares, boates também têm disponibilizado áreas específicas para reservas de confraternizações de fim de ano. Nessas opções, o número de pessoas no grupo também pode variar, mas a música, bebida e comida também ficam por conta do estabelecimento, como conta o diretor comercial da Wanted Pub, Pedro Paulo Moyses. Ele completa que ainda é possível fazer esses encontros no local para até 150 pessoas.

Após o contato, o contratante pode agendar uma visita à casa para reconhecimento do local e acertar mais detalhes para o dia da confraternização, explica ele, que completa que a expectativa para o fim de 2018 é que o espaço sedie ao menos um desses eventos por semana. As reservas, nesse caso, podem ser feitas até por telefone e o preço do cardápio depende da quantidade de pessoas e com o serviço de catering que será contratado.

Quer mais opções? É só dar uma conferida aqui embaixo. Escolha e bem e aproveite!

COCO BAMBU VILA VELHA

O espaço consegue receber até 300 pessoas em um local reservado. Além de confraternizações de fim de ano, o restaurante consegue abrigar casamentos, palestras e outras festas com cardápio à la carte ou buffet. Os salões possuem isolamento acústico, o que quer dizer que DJs são liberados.

Serviço

Coco Bambu Vila Velha

Local: Shopping Praia da Costa (Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)

Informações e reservas: (27) 3141-9100

WANTED PUB

O local consegue abrigar até 150 pessoas em eventos particulares, que precisam ser pré-agendados com a casa. O empreendimento oferece serviços de comida e bebida em cardápios selecionados.

Serviço

Wanted Pub

Local: Wanted Pub (R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória)

Informações e reservas: (27) 99824-0486 / (27) 99991-9302

CARANGUEJO DO ASSIS

O restaurante consegue realizar festas para dezenas ou centenas de pessoas. O cardápio também pode ser pré-definido pelo grupo, que tem ao menos três opções para as confraternizações no espaço.

Serviço

Caranguejo do Assis

Local: Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha

Informações e reservas: (27) 3289-8486

RESTAURANTE D'BEM PEDRA AZUL

O local possui um cardápio de sugestão já pré-definido sem bebidas inclusas. Lá, a sugestão do chef não inclui bebidas e sai por R$ 75 por pessoa. A capacidade do restaurante é para até 50 convidados. A temporada deste ano, para esse tipo de evento, vai do dia 22 de novembro até 16 de dezembro.

Serviço

d'Bem Pedra Azul

Local: Fazenda Fjordland, quilômetro 2,2, Pedra Azul

Informações e reservas: (27) 99889-4575

MOKAI

Com vista para a baía de Vitória, desde a Ilha do Boi, o cerimonial possui área particular de 1,3 mil metros quadrados. O espaço consegue abrigar até 200 convidados, além de possuir área para shows e/ou DJs. Atrações musicais só são permitidas até as 22h, o local possui estacionamento e os valores variam de acordo com a demanda. De decoração, o Mokai possui acervo com 20 mesas e 60 cadeiras, além de 31 bancos acolchoados para área externa.

Serviço

Mokai

Local: R. Renato Nascimento Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi, Vitória

Informações e reservas: (27) 99925-6019

CAFÉ TEUGRANO

A cafeteria dispõe de espaço exclusivo para a realização de pequenos eventos. Reservado, o deck do empreendimento pode ser também decorado para esses encontros. O cardápio pode ser personalizado.

Serviço

Café Teugrano

Local: Rua Joaquim Lírio, 455, Praia do Canto, Vitória

Informações e reservas: (27) 3029-0406

SOETA RESTAURANTE

O local possui um pacote especial de amigo-x para grupos de no mínimo seis pessoas. Esse menu fechado sai por R$ 98 por pessoa, com taxa de serviço e bebidas à parte, e foi elaborado já pensando em um encontro desse tipo. Para eventos com mais pessoas ou privativos, o empreendimento dispõe de pacotes de coquetel, almoço e jantar que partem de R$ 135 por pessoa. O restaurante consegue abrigar de 10 a 50 pessoas.

Serviço

Soeta Restaurante

Local: Rua Des. Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória

Informações e reservas: (27) 3026-4433

RESTAURANTE CAFE HAUS

O espaço possui capacidade para até 100 pessoas. Mas também há opções para grupos a partir de 15 pessoas. O preço médio dos pacotes é de R$ 129 por pessoa e o restaurante tem estrutura para oferecer mesa mediterrânea, coquetel volante, jantar e menu para confrarias.

Serviço

Restaurante Cafe Haus

Local: Av. José Ruschi, 287, Centro de Santa Teresa

Informações e reservas: (27) 3259-1329

CERIMONIAL OÁSIS

O espaço ofereçe buffet, decoração, mobílias e possui 85 vagas de estacionamento. No local, conseguem ser alocadas até 800 pessoas, mas nem por isso não podem ser feitos eventos menores. Durante a semana, um grupo de 100 pessoas já consegue reservar o espaço, que custa de R$ 125 a R$ 138 por pessoa já com um cardápio sugerido pelo chef.

Serviço

Cerimonial Oásis

Local: Rua Doutor Eurico de Aguiar, 855, Santa Lucia, Vitória

Informações e reservas: (27) 3227-3341

SPAGHETTI & CIA

Tanto nas unidades de Vitória e Vila Velha podem ser feitos encontros. Como o restaurante produz a própria massa, a cozinha se destaca pelos pratos italianos. Os valores de pacotes partem de R$ 75 por pessoa e vão até R$ 170 no pacote mais completo. Em Vitória, a unidade acomoda até 20 pessoas e, em Vila Velha, 50 pessoas.

Serviço

Spaghetti & Cia

Local: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória / Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha

Informações e reservas: (27) 3299-6125

A CONFEITARIA

O espaço acolhe até 50 pessoas e o cardápio pode ser totalmente personalizado ao gosto do cliente. Por ser uma cafeteria, destacam-se salgados, sanduíches, bolos e tortas. Os cardápios vão de R$ 40 a R$ 62 por pessoa e bebidas alcoólicas são cobradas separadamente.

Serviço

A Confeitaria

Local: Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória

Informações e reservas: (27) 99223-5991

ILHA SHOWS

O espaço comporta até 2,5 mil pessoas, mas possui lounges e áreas exclusivas para eventos menores, de acordo com disponibilidade de agenda.

Serviço

Ilha Shows

Local: Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória

Informações e reservas: (27) 3224-3726

VITRINE MUSIC BAR

A boate possui segundo andar que pode ser reservado para aniversários, festas e encontros. O cardápio pode ser combinado com o estabelecimento e os valores variam de acordo com o serviço desejado.

Serviço

Vitrine Music Bar

Local: Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha

Informações e reservas: (27) 99950-1515

PADARIA MONTE LÍBANO

A unidade da Praia do Canto possui área reservada que comporta até 30 pessoas. O cardápio, que pode ser personalizado, pode incluir ou não pratos quentes. O valor depende do serviço e quantidade de pessoas.

Serviço

Monte Líbano Praia do Canto

Local: Av. Rio Branco, 1526, loja 2, Praia do Canto, Vitória

Informações e reservas: (27) 3145-1900

HOTEL SENAC ILHA DO BOI

Com vista panorâmica de Vitória, o hotel consegue abrigar diferentes tipos de encontros, com dezenas ou centenas de convidados, com os mais variados cardápios, que podem incluir até almoço ou jantar no restaurante do estabelecimento. Os valores dependem do serviço que é contratado.

Serviço

Hotel Senac Ilha do Boi

Local: Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória

Informações e reservas: (27) 3345-0111

SOBRAL DESIGN

Apesar de ser uma loja de decoração e acessórios, o empreendimento possui um mezanino decorado para abrigar eventos e confraternizações. Com capacidade para até 16 pessoas, o local também oferece cardápio variado, dependendo do tipo de festa. O valor da locação sai por, em média, R$ 600 para quatro horas de festa.

Serviço

Sobral Design

Local: Rua Aleixo Netto, 1054, loja 2, Praia do Canto, Vitória