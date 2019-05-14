Tunico da Vila faz show de graça em Vitória contra o preconceito

Tunico da Vila Crédito: Weverson Costa/Divulgação

O samba e as religiões afro-brasileiras são mais unidos do que se parece. Apesar de o cavaquinho e o violão serem ibéricos e o pandeiro ser árabe, toda base rítmica, fundamento e síncope do samba têm origem centro-africana. Essas características também estão presentes nos atabaques tocados em terreiros de candomblé. E é pensando em demonstrar essa ligação que Tunico da Vila apresenta o show “Sagrada Paz: Todos Pela Liberdade Religiosa” amanhã, e também nos dias 24 e 25 de maio, no Teatro Universitário, em Vitória.

Para o músico carioca, que é filho do gigante do samba Martinho da Vila, este é um show necessário, já que ele terá um caráter também educativo. Tunico, que já foi alvo de preconceito religioso e racismo, acredita que a música historicamente quebra barreiras e defende a pluralidade religiosa. “Quero fazer as pessoas pensarem. É um show para todos se sentirem bem-vindos. É um show para católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos”, defende o músico. “Não é um ataque à religião do próximo, é um show de troca de ideias, feito para informar”, completa.

O sambista conta que a apresentação foi toda pensada por ele e por sua esposa, a também produtora capixaba Débora Ferreira. “Eu montei o roteiro e ela fez toda a produção. Eu queria fazer esse tipo show há um tempo, até mesmo antes de vir morar aqui em Vitória”, confessa o músico.

O show conta com um repertório autoral e haverá momentos de conversa com a plateia. “Eu escolhi pensando em fazer um debate com o público daqui sobre o samba e a ligação dele com o candomblé. Também vou falar sobre a música afro-americana”, conta Tunico, acrescentando que ainda haverá participações especiais de músicos capixabas ligados ao candomblé.

CLIPE

Com os olhos voltados para o futuro, o músico ainda revela que lançará, no dia 7 de junho, um novo clipe, com uma regravação da música “Quero-quero”, lançada originalmente por seu pai em 1977. O vídeo, gravado na Vila Rubim e na Feira de Jardim da Penha, terá participações das capixabas Melaninas MC e de grandes nomes do rap nacional, como Dexter, Kamal, Rashid, BK e Rappin’ Hood.

SERVIÇO:

Sagrada Paz: todos pela liberdade religiosa

Show de Tunico da Vila.

Quando: quinta (16), às 20h.

Onde: Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto: gratuito.