Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show

Tunico da Vila faz show de graça em Vitória contra o preconceito

O show "Sagrada Paz: todos pela liberdade religiosa", apoiado pelo edital de Cultura do Estado, terá três apresentações neste mês no Teatro da Ufes
Vitor Vasconcelos

Vitor Vasconcelos

Publicado em 

14 mai 2019 às 19:36

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 19:36

Tunico da Vila Crédito: Weverson Costa/Divulgação
O samba e as religiões afro-brasileiras são mais unidos do que se parece. Apesar de o cavaquinho e o violão serem ibéricos e o pandeiro ser árabe, toda base rítmica, fundamento e síncope do samba têm origem centro-africana. Essas características também estão presentes nos atabaques tocados em terreiros de candomblé. E é pensando em demonstrar essa ligação que Tunico da Vila apresenta o show “Sagrada Paz: Todos Pela Liberdade Religiosa” amanhã, e também nos dias 24 e 25 de maio, no Teatro Universitário, em Vitória.
Para o músico carioca, que é filho do gigante do samba Martinho da Vila, este é um show necessário, já que ele terá um caráter também educativo. Tunico, que já foi alvo de preconceito religioso e racismo, acredita que a música historicamente quebra barreiras e defende a pluralidade religiosa. “Quero fazer as pessoas pensarem. É um show para todos se sentirem bem-vindos. É um show para católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos”, defende o músico. “Não é um ataque à religião do próximo, é um show de troca de ideias, feito para informar”, completa.
O sambista conta que a apresentação foi toda pensada por ele e por sua esposa, a também produtora capixaba Débora Ferreira. “Eu montei o roteiro e ela fez toda a produção. Eu queria fazer esse tipo show há um tempo, até mesmo antes de vir morar aqui em Vitória”, confessa o músico.
O show conta com um repertório autoral e haverá momentos de conversa com a plateia. “Eu escolhi pensando em fazer um debate com o público daqui sobre o samba e a ligação dele com o candomblé. Também vou falar sobre a música afro-americana”, conta Tunico, acrescentando que ainda haverá participações especiais de músicos capixabas ligados ao candomblé.
CLIPE
Com os olhos voltados para o futuro, o músico ainda revela que lançará, no dia 7 de junho, um novo clipe, com uma regravação da música “Quero-quero”, lançada originalmente por seu pai em 1977. O vídeo, gravado na Vila Rubim e na Feira de Jardim da Penha, terá participações das capixabas Melaninas MC e de grandes nomes do rap nacional, como Dexter, Kamal, Rashid, BK e Rappin’ Hood.
SERVIÇO:
Sagrada Paz: todos pela liberdade religiosa
Show de Tunico da Vila.
Quando: quinta (16), às 20h.
Onde: Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Quanto: gratuito.
Informações: (27) 3335-2953.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

preconceito Racismo religião Samba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados