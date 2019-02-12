Trios de Salvador vão agitar carnaval de Guriri. Veja programação

O carnaval no Espírito Santo contará com trios de Salvador em 2019. Os caminhões "Transformer" e "Axé & Cia" vão carregar o som e as atrações da folia em Guriri, no município de São Mateus, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. Nesses trios, que são considerados dois dos maiores do Brasil, Cláudia Leitte e Leo Santana já se apresentaram no alvoroço baiano.
Segundo a Prefeitura de São Mateus, os seis dias de programação contarão com cinco trios elétricos no corredor da folia, blocos e bandas de marchinhas.
O capixaba Filipe Fantin, o sósia de Wesley Safadão, a cantora Fernanda Pádua e a banda Patrulha do Samba também são destaque dessa edição do carnaval de Guriri.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (28)
19h - Oz Blindados
20h - Desfile Garota Verão 2019
22h - Banda Long Dong
00h - SAMBOLADA
SEXTA-FEIRA (1º)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
18h - Bloco do Pintinho + Bloco #Tonutei / Trio Giripoca
19h - Banda O Giro
20h - Bloco Bola Preta / Trio Giripoca
20h30 - Banda Fuzarca
22h - Banda ManoGhetto
23h30 - PATRULHA DO SAMBA (Direto da Bahia)
00h - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos no Trio Giripoca
01h30 - Banda Planeta Banana
SÁBADO (2)
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
17h - Banda Tock
18h - Bloco Bandinha da Ilha / Trio Giripoca
18h30 - Billy Darc Elétrico
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco Saudades de Outrora / Trio Giripoca
20h - Flávio Ghomes
21h30 - Banda Swing Batifun
22h - DJ RD + MC Carreta / Trio Giripoca
23h - LOVE BEAT (Direto da Bahia)
00h - DJ Paulinho Mattos + DJ Chambinho / Trio Giripoca
01h - IZY MONTEIRO (Direto da Bahia)
DOMINGO (3)
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h - Dig Black
16h - Bloco Infantil / Trio Giripoca
17h - GUIG GHETTO (Direto da Bahia)
18h - Bloco Eternizando o Samba / Trio Giripoca
19h - ACSON “NO KOMANDO” (Direto da Bahia)
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco NosTravamus / Trio Giripoca
21h - Banda Afrozumba
21h - Bloco #Tonutei
22h - DJ Hebert + MC Carreta / Trio Giripoca
23h - KATRINA (Direto da Bahia)
00h - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos / Trio Giripoca
01h - NETO LX (Direto da Bahia)
SEGUNDA-FEIRA (4)
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h - Chocolate & Cia
16h - Bloco Infantil / Trio Giripoca
17h - FILIPE FANTIN
18h - Bloco CarnaRock / Trio Giripoca
19h - BANDA MADERADA (Direto da Bahia)
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco NosTravamus / Trio Giripoca
21h - Fernanda Pádua
22h - DJ RD + DJ Drums / Trio Giripoca
23h - LIVVIA BICALHO (Direto de Minas Gerais)
00h - DJ Paulinho Mattos + DJ Chambinho / Trio Giripoca
01h - JORGINHO CELLES (Direto da Bahia)
TERÇA-FEIRA (5)
12h - Charanga do Adelson (Praia)
15h - Encontro de Carros de Som (Área Liberada Reservada Frente Arena Ao Mar)
15h - Banda Black Out
17h - RICARDINHO DA BAHIA (Direto da Bahia)
18h - Bloco Raízes Afro / Trio Giripoca
19h - Léo Mai
19h - Carnaval Acessível (Área Reservada para Acessibilidade)
20h - Bloco do Pintinho e Convidados / Trio Giripoca
21h - Banda KaraKaramba
22h - DJ Hebert + DJ Drums / Trio Giripoca
23h - LAW LIMA (Direto da Bahia)
00h - DJ Chambinho + DJ Paulinho Mattos / Trio Giripoca
01h - Banda Oz Mannoz