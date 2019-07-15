Três roteiros inéditos de Kubrick são encontrados

Em Marriage, Kubrick dá sua definição de casamento: "É como um longo banquete em que a sobremesa é servida antes". Esse material foi transferido para o arquivo de Kubrick na Universidade das Artes de Londres. Algumas das ideias desses roteiros foram posteriormente aproveitadas - as de Jealousy, por exemplo, recicladas em seu filme De Olhos Bem Fechados, na cena em que o casal briga quando o marido chega bêbado em casa.