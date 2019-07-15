Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casamento e traição

Três roteiros inéditos de Kubrick são encontrados

Os textos estavam em uma casa onde o diretor viveu com sua segunda mulher nos anos 1950

Publicado em 

15 jul 2019 às 12:18

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 12:18

O cineasta Stanley Kubrick Crédito: Warner Bros. Enterteinment Inc./Divulgação/Reprodução
Três roteiros do cineasta Stanley Kubrick foram recentemente descobertos. Eles foram escritos entre 1954 e 1956, período em que enfrentava brigas conjugais com a mulher Ruth Sobotka, atriz e dançarina. O primeiro tem apenas 35 páginas datilografadas e traz o título Married Man (Homem Casado). Outro, com o irônico título The Perfect Marriage (O Casamento Perfeito) tem notas manuscritas e apenas sete páginas com cenas esboçadas. O terceiro, Jealousy (Ciúme), com 13 páginas datilografas e manuscritas, trata do ressentimento de um casal separado.
Em Marriage, Kubrick dá sua definição de casamento: "É como um longo banquete em que a sobremesa é servida antes". Esse material foi transferido para o arquivo de Kubrick na Universidade das Artes de Londres. Algumas das ideias desses roteiros foram posteriormente aproveitadas - as de Jealousy, por exemplo, recicladas em seu filme De Olhos Bem Fechados, na cena em que o casal briga quando o marido chega bêbado em casa.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados