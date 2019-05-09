Três roteiros do ES serão mostrados no Terra Brasil, do Animal Planet

09/05/2019 - O botânico Anderson Santos e o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt gravando a terceira temporada do Terra Brasil, do Animal Planet, no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Medialand

O Espírito Santo é pauta para mais um programa de televisão. Desta vez, as belezas naturais serão exibidas no programa Terra Brasil, exibido no canal Animal Planet e disponível em plataformas de streaming como a Amazon Prime e Netflix.

A novidade veio através dos posts nas páginas oficiais do programa e da produtora responsável pelas gravações da série documental, a Medialand, no Facebook. O vídeo que ilustra as publicações mostra a equipe em cima dos Pontões de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul.

"Dá trabalho. Mas tudo que dá trabalho é ainda mais recompensador. Receber essas imagens da equipe em gravação - que se diverte e ainda traz um pgm lindo desses... que palavra melhor para resumir... Alegria? Conquista?", diz a postagem.

Vale lembrar que a série documental é composta de 10 episódios e acompanha três viajantes – o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt, o botânico Anderson Santos e a chef Mayra Abbondanza– a áreas preservadas em diversas regiões do país. Nesta terceira temporada, Mayra ficou de fora por estar se dedicando a maternidade.

TRÊS EPISÓDIOS SOBRE O ES

Assim, Anderson e Aruay foram os que se aventuraram por três roteiros no Espírito Santo. "As gravações acabaram de começar. O primeiro episódio foi feito dia 10 de abril. Ainda não há data de estreia. Mas, com certeza, irá ao ar ainda este ano", explica Beto Ribeiro, diretor do Terra Brasil, em entrevista ao Gazeta Online.

"Gravamos três episódios no Espírito Santo: Pontões de Conceição de Muqui, em Mimoso do Sul; Pedra Azul, em Domingos Martins; e Parque Paulo Cesar Vinha, em Guarapari. Não temos a ordem dos episódios, ainda, mas acredito que o Pontões de Conceição do Muqui deve ser o primeiro - a equipe toda garantiu que é o melhor episódio que já gravaram em toda a série. Inclusive, devemos fazer um especial para festivais com esse material", completa o diretor.

09/05/2019 - O botânico Anderson Santos e o engenheiro agrônomo Aruay Goldschmidt gravando no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Medialand

DICA DO APRESENTADOR

E toda essa empolgação veio por influência de Aruay, explica Beto: "O Aruay é apaixonado pelo Espírito Santo e pelos cenários do Estado. Ele sempre quis gravar nesses locais, desde a primeira temporada. Desta vez, conseguimos incluir o estado e os locais que ele sempre indicou", conta.

A equipe também gravou em São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive, a produção está voltando ao Rio para gravar em Parati. "Será o último episódio dessa temporada. A quarta temporada a gente grava em agosto, mas vamos para o lado do Mato Grosso do Sul", adianta Beto.