Três bandas capixabas disputam o Festival de Forró de Itaúnas 2019

Norte do Espírito Santo será palco de mais uma edição do Festival de Forró de Itaúnas (Fenfit). Além dos shows nacionais do gênero, o evento é movimentado pela disputa de novos talentos pelo troféu de melhor banda. Nesta edição, três das 24 bandas classificadas para a competição são capixabas: Forrófia, Trio Rocha o Nó e Cateretê. Entre os dias 13 e 20 de julho, oserá palco de mais uma edição do. Além dos shows nacionais do gênero, o evento é movimentado pela disputa de novos talentos pelo troféu de melhor banda. Nesta edição, três das 24 bandas classificadas para a competição são capixabas:

Para o vocalista e cavaquinista da Forrófia, Tomás Bergamin, o quarteto terá oportunidade de mostrar o resultado de um trabalho de meses. Em entrevista ao Gazeta Online, ele adianta que o grupo está aperfeiçoando ainda mais "Esse é o Forrófia" - música que passou pela seleção - para apresentá-la ao público.

Os músicos Tomás Bergamin, Gustavo Magrim, Luiz Marreta, Gabriel Maxuca: eles são o quarteto do Forrófia Crédito: Thiago Duarte

"Estamos nos preparando há meses, mas sempre pode ser melhor e sabemos que sempre podemos melhorar. Vamos apostar no tradicional, na troca de energia com a galera e no profissionalismo. Já vamos de figurino novo e estamos com clipe e primeiro EP com cinco músicas autorais prontos para aproveitarmos o embalo do festival", diz.

Ele avalia que o palco do festival vai consolidar a banda e também apresentar o trabalho no circuito nacional e internacional do pé de serra. "A visibilidade e oportunidades que o evento te propõe é enorme e é a maior vitrine que uma banda de forró possa aparecer", continua.

FORRÓ EM ALTA NO ESPÍRITO SANTO

vocalista, o forró vem experimentando de uma alta linear que começou há algum tempo. Para Tomás, o gênero está em um momento muito bom em todos os Estados do Brasil, sobretudo no Espírito Santo, onde ainda existem festivais que promovem o encontro do ritmo. De acordo com o, ovem experimentando de uma alta linear que começou há algum tempo. Para Tomás, o gênero está em um momento muito bom em todos os Estados do Brasil, sobretudo no Espírito Santo, onde ainda existem festivais que promovem o encontro do ritmo.

"Florianópolis, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro também estão vendo uma alta de eventos do gênero. Assim como na Europa, Austrália, Japão e Estados Unidos têm público fiel para bandas de forró. O forró vai dominar o mundo (risos)", conclui.

PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS

14 DE JULHO (DOMINGO)

Os Vigários – SP

Música: Minha Terra

Forró 4 Estações - BA

Música: Rojão Quente

Mimi do Acordeon - SE

Música: Dançar Agarradinho

Relógio Baião - BA

Música: Forró do Bernardino

Mestre Lua - DF

Música: Pra Ferver o Salão

Forrófia - ES

Música: Esse é o Forrófia

15 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)

Forró Folha Seca – SP

Música: No ninho desse nosso amor

Forró Maruri - SE

Música: Apertando o compasso

Vitor Mariá – BA

Música: Quem é essa Menina

Raízes Forró Clube – BA

Música: Marcapasso da zabumba

Tâmara Terra - RJ

Música: Eu sei tu vai gostar

Marcilio Menezes - SP

Música: Cirandeiro

16 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)

Trio Rocha o nó - ES

Música: Flor de Jatobá

Baião Rei - SP

Música: Todo mundo quer dançar

Amargô – RJ

Música: Até o pé virar cotoco

Trio Aristides - GO

Música: Quebrando o Gelo

Forró Kizumba - BA

Música: Só Vem

Trio Tarrabufado - SP

Música: Cuidado com o Gavião

17 DE JULHO (QUARTA)

Cateretê - ES

Música: Gente que nem.Eu

Os 3 do vale - SP

Música: Tudo Pode Acontecer

Jobison Santana Trio - BA

Música: Lado a Lado

Bando Chapéu de Palha - RJ

Música: Na Volta de Aldeia

Forró Maria Lua - SP

Música: Só no I Love You

Dudu Godoi - SC

Música: Balaio da Nega

PROGRAMAÇÃO FENFIT 2019

13 DE JULHO (SÁBADO)

DJ FABRICIO BRAVIM

LENINE

NANDO NOGUEIRA

TRIO ALVORADA

TRIO MARIBONDO

14 DE JULHO (DOMINGO)

DJ FABRICIO BRAVIM CONVIDA DJ MESSIAS RJ

MARIANA AYDAR

FABIANO SANTANA

RIO MARACATU

1ª ELIMINATÓRIA

15 DE JULHO (SEGUNDA)

DJS BAILE DOS RATOS

MARIMELO

EDSON DUARTE

MARCELO MIMOSO

2ª ELIMINATÓRIA

16 DE JULHO (TERÇA)

DJ FABRICIO BRAVIM

TRIO ESTOPIM

BANDA DE PIFANOS DE CARUARU

CHICO SANTOS E MAURICIO PARAXAXAR

3ª ELIMINATÓRIA

17 DE JULHO (QUARTA)

DJ FABRICIO BRAVIM

TRIO POTIGUÁ

LIV MORAES CANTA DOMINGUINHOS

BENICIO GUIMARÃES

4ª ELIMINATÓRIA

18 DE JULHO (QUINTA)

DJ FABRICIO BRAVIM

FABIANO SANTANA CONVIDA TATO FALAMANSA

FORRÓ D2

OS 3 DO NORDESTE

1ª FINAL

19 DE JULHO (SEXTA)

DJ FABRICIO BRAVIM CONVIDA DJ MESSIAS

ENOK VIRGULINO

MESTRINHO CONVIDA CHICO CÉSAR

TRIO XAMEGO

2ª FINAL

20 DE JULHO (SÁBADO)

DJ FABRICIO BRAVIM

BERNADETE FRANÇA

TRIO DONA ZEFA CONVIDA GENIVAL LACERDA

TRIO JURITI (OFICIAL)

DILSINHO MEDEIROS