Três bandas capixabas disputam o Festival de Forró de Itaúnas 2019

Entre os dias 13 e 20 de julho, o Norte do Espírito Santo será palco de mais uma edição do Festival de Forró de Itaúnas (Fenfit). Além dos shows nacionais do gênero, o evento é movimentado pela disputa de novos talentos pelo troféu de melhor banda. Nesta edição, três das 24 bandas classificadas para a competição são capixabas: Forrófia, Trio Rocha o Nó e Cateretê.
Para o vocalista e cavaquinista da Forrófia, Tomás Bergamin, o quarteto terá oportunidade de mostrar o resultado de um trabalho de meses. Em entrevista ao Gazeta Online, ele adianta que o grupo está aperfeiçoando ainda mais "Esse é o Forrófia" - música que passou pela seleção - para apresentá-la ao público.
"Estamos nos preparando há meses, mas sempre pode ser melhor e sabemos que sempre podemos melhorar. Vamos apostar no tradicional, na troca de energia com a galera e no profissionalismo. Já vamos de figurino novo e estamos com clipe e primeiro EP com cinco músicas autorais prontos para aproveitarmos o embalo do festival", diz.
Ele avalia que o palco do festival vai consolidar a banda e também apresentar o trabalho no circuito nacional e internacional do pé de serra. "A visibilidade e oportunidades que o evento te propõe é enorme e é a maior vitrine que uma banda de forró possa aparecer", continua.
FORRÓ EM ALTA NO ESPÍRITO SANTO
De acordo com o vocalista, o forró vem experimentando de uma alta linear que começou há algum tempo. Para Tomás, o gênero está em um momento muito bom em todos os Estados do Brasil, sobretudo no Espírito Santo, onde ainda existem festivais que promovem o encontro do ritmo.
"Florianópolis, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro também estão vendo uma alta de eventos do gênero. Assim como na Europa, Austrália, Japão e Estados Unidos têm público fiel para bandas de forró. O forró vai dominar o mundo (risos)", conclui.
Confira abaixo bandas selecionadas e os dias em que se apresentam no Festival de Forró de Itaúnas. Vale lembrar que o evento acontece em julho, no Bar Forró. Os ingressos já estão à venda com valores partindo de R$ 50.
PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS
14 DE JULHO (DOMINGO)
Os Vigários – SP
Música: Minha Terra
Forró 4 Estações - BA
Música: Rojão Quente
Mimi do Acordeon - SE
Música: Dançar Agarradinho
Relógio Baião - BA
Música: Forró do Bernardino
Mestre Lua - DF
Música: Pra Ferver o Salão
Forrófia - ES
Música: Esse é o Forrófia
15 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)
Forró Folha Seca – SP
Música: No ninho desse nosso amor
Forró Maruri - SE
Música: Apertando o compasso
Vitor Mariá – BA
Música: Quem é essa Menina
Raízes Forró Clube – BA
Música: Marcapasso da zabumba
Tâmara Terra - RJ
Música: Eu sei tu vai gostar
Marcilio Menezes - SP
Música: Cirandeiro
16 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)
Trio Rocha o nó - ES
Música: Flor de Jatobá
Baião Rei - SP
Música: Todo mundo quer dançar
Amargô – RJ
Música: Até o pé virar cotoco
Trio Aristides - GO
Música: Quebrando o Gelo
Forró Kizumba - BA
Música: Só Vem
Trio Tarrabufado - SP
Música: Cuidado com o Gavião
17 DE JULHO (QUARTA)
Cateretê - ES
Música: Gente que nem.Eu
Os 3 do vale - SP
Música: Tudo Pode Acontecer
Jobison Santana Trio - BA
Música: Lado a Lado
Bando Chapéu de Palha - RJ
Música: Na Volta de Aldeia
Forró Maria Lua - SP
Música: Só no I Love You
Dudu Godoi - SC
Música: Balaio da Nega
PROGRAMAÇÃO FENFIT 2019
13 DE JULHO (SÁBADO)
DJ FABRICIO BRAVIM
LENINE
NANDO NOGUEIRA
TRIO ALVORADA
TRIO MARIBONDO
14 DE JULHO (DOMINGO)
DJ FABRICIO BRAVIM CONVIDA DJ MESSIAS RJ
MARIANA AYDAR
FABIANO SANTANA
RIO MARACATU
1ª ELIMINATÓRIA
15 DE JULHO (SEGUNDA)
DJS BAILE DOS RATOS
MARIMELO
EDSON DUARTE
MARCELO MIMOSO
2ª ELIMINATÓRIA
16 DE JULHO (TERÇA)
DJ FABRICIO BRAVIM
TRIO ESTOPIM
BANDA DE PIFANOS DE CARUARU
CHICO SANTOS E MAURICIO PARAXAXAR
3ª ELIMINATÓRIA
17 DE JULHO (QUARTA)
DJ FABRICIO BRAVIM
TRIO POTIGUÁ
LIV MORAES CANTA DOMINGUINHOS
BENICIO GUIMARÃES
4ª ELIMINATÓRIA
18 DE JULHO (QUINTA)
DJ FABRICIO BRAVIM
FABIANO SANTANA CONVIDA TATO FALAMANSA
FORRÓ D2
OS 3 DO NORDESTE
1ª FINAL
19 DE JULHO (SEXTA)
DJ FABRICIO BRAVIM CONVIDA DJ MESSIAS
ENOK VIRGULINO
MESTRINHO CONVIDA CHICO CÉSAR
TRIO XAMEGO
2ª FINAL
20 DE JULHO (SÁBADO)
DJ FABRICIO BRAVIM
BERNADETE FRANÇA
TRIO DONA ZEFA CONVIDA GENIVAL LACERDA
TRIO JURITI (OFICIAL)
DILSINHO MEDEIROS
CAMPEÃO FENFIT 2019