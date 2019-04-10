Timão e Pumba aparecem cantando em novo trailer de 'O Rei Leão'

10/04/2019 - Pôster do novo 'O Rei Leão' Crédito: Divulgação

A Disney divulgou um novo trailer do "live-action" de "O Rei Leão", dublado pelas vozes dos atores Seth Rogen (Pumba), Donald Glover (Simba), Billy Eichner (Timão) e da cantora Beyoncé (Nala). O longa terá estreia mundial em 19 de julho.

Após liberar a prévia com algumas cenas mais clássicas da animação, o novo trailer traz mais falas e apresenta novos personagens.

No vídeo, Scar (Chiwetel Ejiofo) faz um discurso sobre o ciclo da vida e pede que Simba (Donald Glover) fuja. No finalzinho, o trailer revela Timão e Pumba cantando.

A nova versão da animação, que fez sucesso anos anos, 1990, agora é retratada em uma forma computadorizada, como se os bichos fossem de verdade.