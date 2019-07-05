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Cenas do filme

Tiago Iorc lança clipe para música tema de filme da Turma da Mônica

O novo vídeo traz cenas inéditas do filme

Publicado em 

05 jul 2019 às 10:56

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 10:56

O cantor Tiago Iorc Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoiorc
Os fãs de Tiago Iorc, 33, podem dormir mais felizes nesta quinta-feira (4). Depois dele aparecer de surpresa no MTV MIAW 2019 e fazer um show, o cantor estreou um novo clipe para a música tema do filme "Turma da Mônica: Laços".
O novo vídeo traz cenas inéditas do filme --que estreou nos cinemas no dia 27 de junho. Com direito a legendas, o videoclipe mostra os personagens traçando um plano para resgatar o cão Floquinho e partindo rumo a uma aventura destemida.
"Turma da Mônica: Laços" é estrelado pelos atores mirins Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão). O elenco conta ainda com nomes de peso, como Rodrigo SantoroMônica Iozzi, Paulo Vilhena e outros.
Depois de mais de um ano sem agenda pública, Tiago Iorc lançou seu novo disco "Reconstrução" na madrugada de um sábado para domingo. Em seguida, ele foi confirmado como o artista que retornaria com os clássicos shows do MTV Acústico.
N
a noite desta quarta-feira (3), ele apareceu de surpresa no prêmio MTV MIAW do canal musical e fez uma apresentação da música faixa de seu novo álbum e agradeceu com apenas um "obrigado", sem mais contato com o público presente na premiação que irá ao ar nesta quinta-feira (4). 

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