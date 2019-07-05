Tiago Iorc lança clipe para música tema de filme da Turma da Mônica

O novo vídeo traz cenas inéditas do filme --que estreou nos cinemas no dia 27 de junho. Com direito a legendas, o videoclipe mostra os personagens traçando um plano para resgatar o cão Floquinho e partindo rumo a uma aventura destemida.

Depois de mais de um ano sem agenda pública,na madrugada de um sábado para domingo. Em seguida, ele foi confirmado como o artista que retornaria com os clássicos shows do MTV Acústico.

a noite desta quarta-feira (3), ele apareceu de surpresa no prêmio MTV MIAW do canal musical e fez uma apresentação da música faixa de seu novo álbum e agradeceu com apenas um "obrigado", sem mais contato com o público presente na premiação que irá ao ar nesta quinta-feira (4).