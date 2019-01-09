Thiaguinho diz que show em Guarapari não será última Tardezinha no ES

Crédito: Bruno Lira

Thiaguinho já rodou o Brasil apresentando sua Tardezinha, que inicia turnê de despedida no próximo mês. No Espírito Santo, pelo menos, três edições aconteceram com sucesso de bilheteria. Neste domingo (13), ele retorna ao Estado para para mais um show, desta vez no Iate Clube Siribeira, apostando nos pagodes clássicos dos anos 90 e 2000. "Com aquelas músicas que crescemos ouvindo e todo mundo gosta", adianta, em entrevista ao Gazeta Online.

Estamos planejando um show cheio de ousadia e alegria para o público Thiaguinho, cantor

O cantor vai reunir, além dos próprios hits, DJs para entreterem o público capixaba, que é considerado por ele um dos melhores: "O capixaba tem uma energia sem igual e uma animação contagiante. Fico arrepiado com a empolgação da galera".

Thiaguinho também guarda surpresas para esta edição, que será com clima de pré-despedida. "A partir de fevereiro, começaremos a turnê de despedida (da Tardezinha) e iremos voltar a todas as cidades que nos receberam ao longo dessas mais de 200 apresentações do projeto", confidencia, garantindo que esta não será a última apresentação da versão ao pôr-do-sol do seu show no Espírito Santo. "Quem sabe, também, não tem alguma surpresa guardada, hein?", brinca, questionado sobre novidades que trará para sua performance.

Apesar de já ter entrado para o calendário de festas do Estado até pela frequência com que foi sediada no Espírito Santo, a Tardezinha, como o próprio Thiaguinho defende, sempre veio com novidades. "Acredito que cada show é diferente. A Tardezinha se tornou um fenômeno e é sucesso por onde passa, graças a Deus", relata, fazendo um agradecimento à equipe. "Todo mundo se dedica muito para fazer um verdadeiro espetáculo", conclui.

THIAGUINHO VAI LANÇAR NOVO ÁLBUM

Thiaguinho deu adeus a 2018 com o lançamento do EP "AcúsTHico 3". Para 2019, a quarta versão de seu projeto acústico deve ser lançada, ainda sem data prevista. O CD, segundo o cantor, contará com regravações e canções inéditas.

Ao Gazeta Online, o marido de Fernanda Souza confidencia que é esse o trabalho que receberá toda sua energia neste ano: o novo álbum. "Além, é claro, da minha Tardezinha", completa.

Além disso, Thiaguinho também fez sua primeira turnê pela Europa em 2018, em carreira solo, e ensaia novos voos internacionais para 2019: "Quem sabe não faço outra no futuro?". O cantor se diz aberto à possibilidade e não descarta novas passagens pelo estrangeiro.

Crédito: Marcos Duarte

SERVIÇO

Tardezinha Guarapari 2019

Onde: Iate Clube Siribeira (Praia da Areia Preta, Centro de Guarapari, Espírito Santo)

Quando: domingo (13), a partir das 15h