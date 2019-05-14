The Strokes lança faixa inédita três anos após o último disco

The Strokes surpreendeu os fãs ao lançar uma faixa inédita nesta segunda-feira (13), durante um show em Los Angeles.

O grupo não produzia uma nova música há três anos, e o lançamento da novidade, chamada "The Adults Are Talking", pode confirmar os indícios de que a banda planeja um retorno global.

O último trabalho dos Strokes foi o EP "Future Present Past", lançado em 2016; já o último álbum de estúdio foi "Comedown Machine", lançado em 2013.