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MÚSICA

The Strokes lança faixa inédita três anos após o último disco

'The Adults Are Talking' foi apresentada durante show em Los Angeles

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:38

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:38

The Strokes surpreendeu os fãs ao lançar uma faixa inédita nesta segunda-feira (13), durante um show em Los Angeles.
O grupo não produzia uma nova música há três anos, e o lançamento da novidade, chamada "The Adults Are Talking", pode confirmar os indícios de que a banda planeja um retorno global.
O último trabalho dos Strokes foi o EP "Future Present Past", lançado em 2016; já o último álbum de estúdio foi "Comedown Machine", lançado em 2013.
Por enquanto, a nova música só foi apresentada ao vivo, sem previsão de lançamento nas plataformas musicais.

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