'The Post', de Spielberg, mostra luta pela liberdade de imprensa

Em 1971, o The New York Times teve acesso a uma série de documentos sobre os planos reais do governo norte-americano para a Guerra do Vietnã. As mais de 7 mil páginas dos Pentagon Papers (nome dado pelo jornal) mostravam que os EUA, de Truman a Nixon, sabiam que não tinham chance de ganhar a guerra, mas sustentavam o combate  e a morte contínua de jovens soldados  principalmente por um interesse político: conter o avanço da China comunista. Acontece que a guerra já durava seis anos e o número de mortos só subia, o que colocava a população contra o governo, que agiu rápido para proibir que o The New York Times continuasse com as histórias.

Após o NYT ser proibido de publicar as matérias, um jornal bem menor, o Washington Post também teve acesso aos documentos, e é aí que começa The Post: A Guerra Secreta, filme dirigido por Steven Spielberg que chega hoje aos cinemas do Estado embalado pela indicação ao Oscar de Melhor Filme.

O filme tem foco na dupla Katherine Graham (1917 - 2001) e Ben Bradlee (1921 - 2014), vividos respectivamente por Meryl Streep (em sua 21ª indicação ao Oscar) e Tom Hanks. Graham era presidente do Washington Post, a primeira mulher no comando de um jornal de grande circulação nos EUA, mas não contava com a confiança de seus pares, que acreditavam que ela não fazia jus aos legados do pai e do marido.

Bradlee, por sua vez, era o editor-chefe da publicação e começava ali uma trajetória de extrema importância na imprensa americana - já foi retratado em Todos os Homens do Presidente (1976), filme que tem ligação direta com The Post.

O conflito começa quando Bradlee tem acesso aos documentos e luta para publicá-los apesar das recomendações do departamento jurídico, dos acionistas do jornal e das ameaças do governo Nixon  e olha... quem já viveu dentro de uma redação sabe que esse é um conflito e tanto.

CONVOCAÇÃO

Em tempos de fake news e de governo Trump atacando os veículos de imprensa, o filme de Spielberg funciona quase como um chamado do diretor à imprensa norte-americana. Esse aspecto é até reforçado pelo paralelo comportamental  talvez involuntariamente traçado  entre Nixon e Trump; uma gravação telefônica real de Nixon constrói as semelhanças.

Por mais que Steven Spielberg seja lembrado como um diretor de grandes bluckbusters, ele é um gênio na arte da narrativa. Isso faz com que The Post cresça à medida que seu clímax se aproxima. O diretor parte do micro e chega ao macro de maneira que uma história de personagens se torne algo grandioso.