System of a Down quebra hiato de 15 anos com músicas sobre genocídio armênio

Show da banda System of a Down no 4º dia de Rock in Rio, no palco Mundo, em 2015 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

A banda de rock System of a Down lançou duas novas músicas, Protect the Land e Genocidal Humanoidz, nesta sexta-feira, 6, após um hiato que se estendeu por 15 anos sem material inédito.

Ambas as faixas, Protect the Land e Genocidal Humanoidz, têm letras engajadas politicamente e abordam o atual conflito entre Armênia, Turquia e Azerbaijão.

O System of a Down é liderado pelo vocalista Serj Tankian, que nasceu em Beirute, no Líbano, mas tem nacionalidade armênia-americana.

A banda sempre foi uma das vozes mais importantes no meio musical em relação ao reconhecimento global do genocídio armênio, perpetrado há um século pelo Império Otomano, atual Turquia, país que até hoje nega a existência do massacre.