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Música

System of a Down quebra hiato de 15 anos com músicas sobre genocídio armênio

Banda de rock liderada por Serj Tankian lança duas novas músicas nesta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 16:26

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 16:26

Show da banda System of a Down no 4º dia de Rock in Rio, no palco Mundo, em 2015
Show da banda System of a Down no 4º dia de Rock in Rio, no palco Mundo, em 2015 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A banda de rock System of a Down lançou duas novas músicas, Protect the Land e Genocidal Humanoidz, nesta sexta-feira, 6, após um hiato que se estendeu por 15 anos sem material inédito.
Ambas as faixas, Protect the Land e Genocidal Humanoidz, têm letras engajadas politicamente e abordam o atual conflito entre Armênia, Turquia e Azerbaijão.
O System of a Down é liderado pelo vocalista Serj Tankian, que nasceu em Beirute, no Líbano, mas tem nacionalidade armênia-americana.
A banda sempre foi uma das vozes mais importantes no meio musical em relação ao reconhecimento global do genocídio armênio, perpetrado há um século pelo Império Otomano, atual Turquia, país que até hoje nega a existência do massacre.
Ao lançar as músicas, o System of a Down publicou uma nota em suas redes sociais acusando os regimes do Azerbaijão e da Turquia de promoverem um genocídio na região de Artsakh, se aproveitando do fato de, segundo a banda, o mundo estar distraído com a pandemia e as eleições americanas para agir impunemente.

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