Sucesso no TikTok, Surfaces conta como construiu trajetória na web

O duo Surfaces, que faz sucesso no Tik Tok Crédito: Instagram/surfacesmusic

Quem gosta e usa o TikTok provavelmente reconhece com facilidade o som de "Sunday Best". Com refrão marcante, a música já foi interpretada por diversas celebridades, incluindo Justin Bieber. Mas o que muitos não sabem é que o hit é do grupo Surfaces.

Composto pelos norte-americanos Forrest Frank, 25, e Colin Padalecki, 23, a dupla musical contou à reportagem, durante videochamada, como está lidando com o sucesso estrondoso da canção, que, segundo eles, foi completamente inesperado.

"Não fazíamos ideia de que a música ia bombar", explica Padalecki, com entusiasmo. "Não que a gente nunca tivesse sonhado com isso, mas é que realmente nos pegou de surpresa". A faixa foi lançada há um ano pelos rapazes e, agora, está entre as canções mais populares do TikTok. "Ficamos muito felizes em saber que ela está atravessando o mundo", diz Frank.

Apesar de a internet ter um papel fundamental na carreira dos artistas, eles dizem que não usam o TikTok e por isso não acompanham muitos vídeos e criações com a música, que já acumula mais de 815 milhões de streams. "Ficamos sabendo por outras pessoas [risos]", diz Padaleck.

Com mais de nove milhões de ouvintes mensais no Spotify, Surfaces promete dar continuidade no sucesso de "Sunday Best". Agora a dupla musical lançou uma parceria inédita com ninguém menos que Elton John. O single "Learn To Fly" já está disponível nas plataformas digitais.

"Foi uma experiência única saber que ele [Elton John] nos conhece", brinca Forrest Frank, ao falar sobre a novidade. Segundo ele, a parceria aconteceu graças à equipe da dupla, que enviou a faixa para Elton John, que quis participar. "A gente ia viajar para encontrá-lo pessoalmente mas com a pandemia achamos que não era uma boa ideia, então fizemos umas quatro reuniões em videochamada".

HISTÓRIA

A dupla se conheceu em meados de 2017 e a paixão pela música fez com que a amizade nascesse e posteriormente, o Surfaces. "Nos conhecemos através do SoundCloud e descobrimos que morávamos muito perto", conta Frank.

Naturais do Texas (EUA), onde a música country é conhecida como marca de registro, Surfaces traz um estilo completamente diferente, misturando elementos de pop, jazz, soul e reggae. Sobre suas principais influências, Colin Padalecki cita nomes de peso como Jack Johnson e Stevie Wonder.

Com uma curta trajetória, os artistas já produziram três álbuns de estúdio, o mais recente chamado "Horizons", lançado em fevereiro deste ano. Questionados sobre a dificuldade de se aventurar na indústria da música, eles afirmam que não sentiram julgamentos, pelo contrário, foram apoiados pelos fãs nas redes sociais.